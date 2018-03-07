سعيد العاجل: 800 طالب ضمن فعاليات اليوم الرياضي الوطني

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:



توجه سعيد العاجل مدير فعالية اليوم الرياضي الوطني في إمارة الشارقة بالشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة في الحدث الرياضي الكبير الذي انطلق صباح اليوم الأربعاء، في حديقة المجاز بمشاركة الهيئات والمؤسسات والجهات والقطاعات والدوائر المحلية والحكومية والاتحادية والقطاع الخاص، والمدارس الحكومية والخاصة في الإمارة.

وخلال تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، قال العاجل: "اليوم انطلقت جميع فعاليات اليوم الرياضي الوطني على مستوى إمارات الدولة، ونحن في الإمارة الباسمة أطلقنا العديد من الفعاليات بمشاركة مختلف شرائح المجتمع".

وأضاف لـ "الشارقة 24": "أن 800 طالب من مختلف مدارس إمارة الشارقة شاركوا في فعاليات اليوم الرياضي الوطني".

الجدير بالذكر أن إمارة الشارقة تنظم 59 فعالية في 11 موقعاً مختلفاً، أبرزها المقامة بحديقة المجاز من رياضات الجودو والتايكوندو وألعاب الدفاع عن النفس وكرة القدم والسلة واليد وكرة الريشة والشطرنج والدراجات والجمباز وتنس الطاولة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات رياضية للمسنين ومسابقات رياضية للمعاقين، ومسيرة للدراجات النارية والعرض المائي لرياضة الفلاي بورد، فضلاً عن تخصيص ركن لألعاب الأطفال وركن للتثقيف الصحي وإقامة ماراثون رياضي.