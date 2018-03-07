ريم بن كرم: تجارب تمكين المرأة في دولة الإمارات أفرزت نتائج مشرفة

الشارقة 24:

بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، قالت سعادة ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: "نستذكر في اليوم العالمي للمرأة الدور الريادي الذي باتت تقوم به المرأة في المجتمع، ونحتفل فيه بالإنجازات التي حققتها على كافة الأصعدة، ونحن إذ نحتفل بهذه المناسبة يتوجب علينا أن لا نجهل أهمية استخلاص العبر والدروس من التجارب الإنسانية التي حُظيت فيها المرأة بمكانة رفيعة، وأتيحت لهن فيها الفرصة الكاملة للانخراط في الحياة العامة إلى جانب شقيقها الرجل، والتي أكدت بصورة جلية وواضحة أن تمكين المرأة هو الطريق إلى التنمية، والنهوض بالمجتمعات في المجالات كافة".

وأضافت بن كرم: "أن النتائج المُشرفة التي أفرزتها تجارب تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي أنحاء مختلفة من العالم، يُحتم على جميع الدول التي تنشد التقدم والازدهار أن تحذو حذو هذه التجارب، وأن تبحث بشكل جدي في إيجاد الوسائل والسبل التي من شأنها أن تُسهم في انجاح عملية تمكين المرأة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتُهيء للسيدات كافة الظروف ليصبحن عضوات فاعلات في المجتمع، ومن هنا أقول لجميع النساء أن يحرصن على إعادة تشكيل حياتهن والمضي قدماً نحو بناء مستقبلهن الواعد".