التسجيل العقاري بالشارقة يكرم الشركاء والرعاة والموظفين المتميزين لعام 2017

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

بحضور سعادة عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، نظمت الدائرة حفل التكريم السنوي السادس للدائرة للعام 2017 تحت شعار "طموح وعطاء.. تميز وريادة"، بقاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لأنشطة الدائرة والموظفين المتميزين، بالإضافة إلى الإعلاميين المتعاونين الذين تلقوا الشكر لدورهم الفعال في نجاح وتطوير القطاع العقاري بالإمارة، والمساهمة في تحقيق نجاحات كبيرة على مدار العام المنصرم.

وحضر الحفل عبد العزيز آل صالح مدير الدائرة، وسعادة المهندسة جميلة الفندي مدير عام برامج الشيخ زايد للإسكان، والمهندس محمد المحمود المدير التنفيذي لشؤون الإسكان في البرامج، وسعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إضافة إلى رؤساء ومديري الشركات العقارية العاملة في الإمارة وموظفي الدائرة.

29.8 مليار درهم حجم التداول

وفي كلمته خلال الحفل صرح عبد العزيز الشامسي مدير عام الدائرة: "رصدت الدائرة خلال العام المنصرم أرقاماً إيجابية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والذي خفف من وطئتها السياسات الحكومية المحلية والاتحادية حيث بلغ حجم التداول 29.8 مليار درهم، كما شهد السوق العقاري جذباً لرؤوس الأموال عن طريق الشراكات مع مطورين محليين باستثمارات بلغت المليارات ساهمت في زيادة منافسة الإمارة على الخارطة العقارية".

وشهد الحفل عرض فلم حصاد الدائرة الذي استعرض إنجازات ومشاريع الدائرة خلال عام 2017، تلاه تكريم الشركاء الاستراتيجيين ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم ومجموعة عمل القطاع العقاري بغرفة التجارة والصناعة بالشارقة، ومن فئة الرعاة كرمت الدائرة: مدينة الإمارات الصناعية، أرادا للتطوير العقاري، شركة تلال العقارية وفام القابضة.

واستكمل الحفل فقراته بتكريم المتميزين في عدد من الفئات الرئيسية والتي ضمت: فئة المطورين العقاريين في المجمعات السكنية، وفئة المطورين العقاريين للمشاريع الصناعية، وفئة المسوق التجاري المتميز، وفئة الوسطاء العقاريين، وفئة المكاتب العقارية المتميزة، وفئة الموظفين المتعاونين من الجهات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى الموردين والإعلاميين.

وفي فئة التميز الوظيفي، احتفت الدائرة بالقيادات المتميزة، والموظفين المتميزين، والحاصلين على مؤهلات علمية، إضافة إلى الملتحقين بالخدمة الوطنية من مختلف المستويات الإدارية والأفرع.