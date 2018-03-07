خولة السركال: الإماراتية أثبتت وجودها على خارطة العمل التنموي

الشارقة 24:

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، قالت سعادة خولة السركال مدير عام نادي سيدات الشارقة : "يحتفل العالم في الثامن من مارس في كل عام بالمرأة وإنجازاتها، باعتباره يوماً مميزاً وخاصاً، ونحن في دولة الإمارات نحتفل كل يوم ببناتنا، إذ يحمل كل يوم لنا إنجازاً جديداً تقدمه المرأة الإماراتية، و ذلك بفضل الدور الرائد الذي تقوم به الدولة في دعم المرأة وترسيخ حضورها الفاعل، وكذلك دور قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في دعم المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لا سيما فئة الفتيات اليافعات، التي تظل سموها تؤكد أنهن القياديات والرائدات القادرات على المساهمة في الارتقاء بوطنهن في المجالات كافة، ونحن في نادي سيدات الشارقة الذي تم تأسيسه عام 1982 ويُعد الأول من نوعه في الدولة أحد النماذج المشرقة التي تعمل على الارتقاء بالمرأة، وتمكينها، وتشجيعها من خلال المرافق، والفعاليات التي يوفره النادي للمرأة لتحقيق ذاتها".

وتابعت السركال: "استطاعت المرأة الإماراتية المساهمة في مسيرة التنمية والتطوير، حيث تمكنت من خلال انخراطها في مختلف القطاعات الحكومية، والخاصة أن تثبت وجودها على خارطة العمل التنموي الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ نجد بصمة المرأة الإماراتية وإنجازاتها اليوم حاضرة في مختلف المجالات، حيث تولت العديد من الإماراتيات مناصب مهمة في مجال الرياضة والسياسة والاقتصاد ويتجلى ذلك من خلال تعيين 8 وزيرات في مختلف وزارت الدولة منها وزيرة الشباب، ووزيرة السعادة في خطوة عززت من مكانة المرأة الإماراتية، التي أثبتت قدرتها القيادية وأسهمت بمشاريعها وأفكارها الريادية في رفد مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد، ولدينا الكثير من النماذج الساطعة لبنات الإمارات، والمستقبل يحمل الكثير مما ستقدمه المرأة الإماراتية لوطنها وللعالم".