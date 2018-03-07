القافلة الوردية تختتم مسيرة فرسانها الثامنة بفحوصات مجانية لـ 5 آلاف شخص

الشارقة 24:

بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، اختتمت القافلة الوردية إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، الثلاثاء في منتجع ويستين بأبوظبي، مسيرة فرسانها الثامنة، والمعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، والتي انطلقت في 28 فبراير الماضي، لتجوب إمارات الدولة السبع، في رحلة توعوية قطعت خلالها نحو 100 كم.

ونجحت مسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة من خلال أكثر من 30 عيادة، وبفريق طبي يضم أكثر من 200 كادر طبي، في تقديم الفحوصات الطبية المجانية للكشف عن سرطان الثدي إلى 5160 شخصاً، من بينهم 618 رجلاً، و4542 امرأة، ويبلغ عدد المواطنين فيهم 1059 مواطناً ومواطنة، وعدد المقيمين 4101، ومن إجمالي هذه الفحوصات تم تحويل 1424 شخصاً إلى الماموجرام، و227 شخصاً للأشعة الصوتية.

وستواصل عيادات القافلة الوردية الطبية الثابتة الموجودة في كلٍ من واجهة المجاز المائية بالشارقة، ودبي مول، وكورنيش القواسم برأس الخيمة، ومستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين، وكورنيش عجمان، ومجمع قرية السيف بأبوظبي، استقبال المراجعين، وتقديم الفحوصات المجانية للسيدات حتى 11 مارس الجاري.

وفي مستهل كلمته التي ألقاها في الحفل قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: "يسعدني أن أَتحدث إِليكم الّليلة كواحد من سفراء القافلة الوردية، شاكراً لكم كثيراً، تشريفكم لي باختياري لذلك التكريم، وأَتقَدم إليكم جميعاً بالتحية والتهنئة في ختام مسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة، التي انطلقت من الشارقة، لتصل اليوم بعد مرورها في كافة إمارات الدولة إلى أبوظبي".

وتوجه معاليه بالشكر والتقدير إلى رعاة القافلة الوردية، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس، لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، على حرصهما الكبير على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، لهذه المبادرة المجتمعية الناجحة والمتطورة.

كما توجه معاليه بالشكر إلى "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على جهودها الرائدة دائماً من أَجل رعاية الإنسان، وتنمية المجتمع في الإمارات والعالم، مثمناً مبادراتها المتواصلة في سبيل تشكيل حاضر المجتمع ومستقبله، على أسس راسخة، وقواعد متينة.

ومن جانبها أكدت سعادة ريم بن كرم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، في مستهل كلمتها على استدامة واستمرارية القافلة الوردية قائلةً: "إن مسيرة فرسان القافلة الوردية هي عمل إنساني نبيل، لا ينتهي بتوقف الخيول والمركبات وحشود المتطوعين، وإنما يظل يتواصل ما دمنا نؤمن أننا أبناء الخير، وحَمَلة شعلة العطاء، والعارفون بقيمة الأمل في حياتنا، الذي وضع غراسه الأولى فينا والدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي نستمد من روحه الطاهرة، لاسيما ونحن في عام زايد، طاقاتنا لتخطي الصعاب".

وأضافت ريم بن كرم مخاطبة كل جنود الأمل الوردي المشاركين في مسيرة الفرسان الثامن: "ستة أيام مضت، حظيت المسيرة فيها باستقبال من سمو الشيوخ أولياء العهود، وكبار المسؤولين، الذين وجهوا لها ولجهودكم كل الدعم والإشادة، فكان لخطواتكم عندهم أطيب الأثر، ولجهودكم معنى، وكانت مسيرة فرسان القافلة الوردية، مظلة أمل توحد عملنا، وتجعلنا نمضي معاً فريقاً واحداً؛ أطباء، وممرضين، فرساناً، ومتطوعين، إعلاميين، ومدربين، وأبناء مجتمع مدني، في منجز خيري نفخر جميعاً به".

وأضافت ريم بن كرم: "مضت مسيرة فرسان القافلة الوردية في دورتها الثامنة بمشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة، وأكثر من 150 متطوعاً ومتطوعة، محققة تفاعلاً جماهيراً غير مسبوق، ونجحت في اجتياز ما يقارب نحو 100 كيلومتر عبر إمارات الدولة الـ 7، لتكون القافلة بذلك قد قطعت أكثر من 1700 كيلومتر خلال ثمانية أعوام، ولا يزال العطاء مستمراً".



وأضافت ريم بن كرم: "تؤكد هذه الأرقام أن أهداف مسيرة فرسان القافلة الوردية، تتحقق على أرض الواقع، بتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان".

وفي ختام الحفل قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وسعادة ريم بن كرم، بتكريم الأفراد والجهات والمؤسسات التي دعمت القافلة الوردية، وساهمت في تعزيز رسالتها خلال السبع سنوات الماضية، وشمل التكريم ثلاث فئات هي فئة "سفراء القافلة الوردية" التي ذهبت إلى كلٍ من معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، رئيسة جامعة زايد، والفنان الدكتور حسين الجسمي، والإعلامي سعود حمد الكعبي، ومريم الشرفاء، وفئة "رواد العطاء للقافلة الوردية" والتي ذهبت إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وفئة "شركاء القافلة الوردية" التي ذهبت إلى كل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ووزارة شؤون الرئاسة، واتحاد الإمارات لألعاب القوى، وفاست لمقاولات البناء، ومستشفى هيلث بوينت أبوظبي، ومؤسسة مدينة ميدان، وهيئة طرق ومواصلات دبي، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومجموعة نخيل العقارية، ومستشفى الزهراء دبي، وقرية بوذيب للفروسية، والقيادة العامة لشرطة دبي، بجانب عدد من المؤسسات الأخرى، وتخلل الحفل عرض فيديو تقديمي لخص مسيرة فرسان القافلة الوردية لعام 2018، وأهم المحطات التي مرت بها خلال رحلتها في نشر وتعزيز الوعي بسرطان الثدي، إلى جانب الإنجازات التي تحققت.

وفي اليوم الختامي لمسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة انطلق الفرسان من ميناء زايد، مروراً بمارينا مول، وبمركز جامع الشيخ زايد الكبير، قبل أن تحط رحالها عند مستشفى هيلث بوينت، قاطعةً مسافة 15.4 كم، فيما توزعت العيادات الطبية في اليوم الختامي للمسيرة في كلٍ من جامع الشيخ زايد الكبير، وجامعة زايد، ومستشفى زايد العسكري الموقع الوحيد الذي وفر الفحوصات للنساء والرجال، إلى جانب العيادة الثابتة التي تتواجد في مجمع قرية السيف.

وأشاد سعادة الدكتور يوسف عبد الله العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، بجهود القافلة الوردية وقيمها ورسالتها الإنسانية، المستمدة من نبل وكرم المجتمع الإماراتي الذي جُبل على فعل الخير.

وحفلت مسيرة فرسان القافلة الوردية هذا العام بالعديد من الإنجازات حيث تم تدشين عيادة القافلة الوردية المتنقلة، والتي تم تجهيزها بتكلفة بلغت 15 مليون درهم، بدعم من مؤسسة الشارقة للإعلام، حيث دخلت حيز الخدمة للمرة الأولى مع انطلاق مسيرة هذا العام، وتعتبر هذه العيادة أول عيادة طبية متنقلة من نوعها على مستوى العالم تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة، بما فيها أجهزة الماموجرام اللازمة لإجراء الفحوصات للكشف عن سرطان الثدي، وعنق الرحم، والفحوصات الأخرى المرتبطة بهما، والتي سيتم توفيرها للجميع مجاناً وعلى مدار العام، بدلاً من توفيرها خلال فترة مسيرة الفرسان فقط.

كما شهدت مسيرة هذا العام مشاركة أكبر عدد من الفرسان منذ انطلاقتها الأولى في العام 2011، حيث بلغ العدد الإجمالي للفرسان المشاركين في مسيرتها الثامنة 230 فارساً وفارسة، بينهم 150 إماراتياً وإماراتية، و65 من دول الخليج العربي وبقية الأقطار العربية، و15 فارساً من أوروبا.