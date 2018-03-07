بلدية الشارقة تعزز الانتماء المؤسسي بمبادرة "فضفض"

الشارقة 24:

في إطار الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام الكبير في كل احتياجات المواطنين، وتوفير الدعم اللازم لهم من أجل حياة مستقرة، انتهجت بلدية مدينة الشارقة ذات النهج، وأطلقت مبادرة بين موظفيها، عززت انتماءهم إلى المؤسسة، تحت عنوان "فضفض".

زار سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أقسام وإدارات البلدية المختلفة، واستمع إلى الموظفين دون وجود مدراءهم، بهدف كسر أية حواجز، ومن أجل الفضفضة في كل ما يخص العمل، حرصاً من الجميع على تطوير الأداء ومواجهة كل التحديات وتذليل العقبات إن وجدت.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن هذه المبادرة جاءت تتويجاً للجهود التي تبذلها البلدية لتحقيق الرضا الوظيفي لموظفيها، وسارت على نهج صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي يولي أهمية كبيرة بالمواطنين والاستماع للتحديات التي تواجههم، والعمل على معالجتها جميعها، واتخذت البلدية من هذا النهج نبراساً لها وأداة في العمل، والاستفادة من الدروس التي يقدمها صاحب السمو حاكم الشارقة، والنماذج التي يحتذى بها في متابعة كل ما يخص المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأشار الطريفي: "أن البلدية تحرص في هذا الإطار على الاستماع لتحديات الموظفين واقتراحاتهم، وهو ما ينعكس إيجاباً على مردود العمل، حيث يبذل الموظف أقصى طاقاته ويبذل المزيد من الجد والاجتهاد، عندما يشعر بالاهتمام وأن هناك من يعمل على متابعة تحديات العمل ومن ثم حلها، كما تعتبر هذه المبادرة فرصة لتقارب وجهات النظر، والمحافظة على سير العمل بالشكل الإيجابي والبيئة المحفزة، لذا فإن بلدية مدينة الشارقة التي تحرص على تقديم خدماتها لجمهور المتعاملين بكل سهولة ويسر وتسعى لتحقيق أعلى معدلات الرضى لديهم، تولي اهتماماً كبيراً بموظفيها أيضاً، وتسعى لتحقيق أعلى معدلات الرضا الوظيفي، وهو ما يحفزهم للعمل وخدمة الإمارة الباسمة".

وأضاف: "كثيراً ما يواجه الموظف بعض التحديات وهذا شيء روتيني، ونحن في بلدية مدينة الشارقة نحرص على رضا موظفينا، فبالرغم من أجواء الأخوة والمحبة الصادقة التي تسود بين الموظفين ومسؤوليهم، والعمل جميعاً كفريق واحد، إلا أن هذه المبادرة تأتي للتأكيد على هذه الأجواء واستمراريتها".

ولاقت هذه المبادرة استحساناً كبيراً من قبل جميع الموظفين الذين أعربوا عن سعادتهم بها، والاهتمام الكبير الذي توليه البلدية بموظفيها، وحرصها على متابعة كل همومهم، وما من شانه دفع عجلة التميز إلى الأمام.