سالم الكندي وخزامة عقيل يخطفان بطاقتي التأهل لنصف نهائي "منشد الشارقة الصغير"

الشارقة 24:

شهدت الحلقة الرابعة من منافسات الدور الأول لبرنامج منشد الشارقة الصغير في نسخته الرابعة، الذي تنتجه وتقدمه مؤسسة الشارقة للإعلام، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنافساً قوياً بين سبعة متسابقين، تباروا في تقديم أفضل ما لديهم من إبداعات لحصد بطاقتي التأهل للدور قبل النهائي.

وبأدائهما الساحر والقوي، انتزع كل من المتسابق سالم راشد الكندي، من مدرسة عمير بن أبي وقاص بكلباء، والمتسابقة خزامة عقيل، من مدرسة الدرّة الدولية بالشارقة، بطاقتي التأهل في الحلقة الرابعة التي بُثت يوم الإثنين، على شاشة تلفزيون الشارقة، حيث نجحا في إبراز أصواتهم الندية وقدراتهم العالية في الأداء.

وشارك في الحلقة الرابعة من البرنامج كل من عائشة علي موسى من مدرسة آسيا بنت مزاحم بالشرقية، وأحمد ناجي من مدرسة الإمارات الخاصة بالشارقة، وشوق راشد الزعابي من مدرسة الشفاء بكلباء، ومحمد سيف الطنيجي من مدرسة الذيد الخاصة بالوسطى، وجودي أحمد أنور من مدرسة الشارقة الدولية، إلى جانب المتأهلين خزامه عقيل، وسالم راشد الكندي.

واستهلت المتسابقة عائشة علي موسى الحلقة بأدائها أنشودة "زهرة المدائن"، تلاها أحمد ناجي الذي أبدع في أداء أنشودة "محمد فوق جبيني"، التي أكد بها موهبته الكبيرة في الإنشاد، ليأتي الدور على شوق راشد الزعابي، لتُطرب السامعين بأنشودة "برضاك يا خالقي"، تلاها محمد سيف الطنيجي أصغر المتسابقين سناً في الحلقة الرابعة، الذي تغنى بأنشودة "تفداك عيني ومالي" للمنشد جهاد اليافعي.

وفي حُب الأوطان أطلت المتسابقة خزامة عقيل على الجمهور بأداء رائع لأنشودة "أحب بلادي"، لتنتزع بقوة واقتدار بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة من البرنامج، تلاها سالم راشد الكندي، الذي أبى إلا أن يكون مرافقاً لها إلى الدور قبل النهائي، وكان له ما أراد بأدائه الساحر لأنشودة "قيم" للمنشد حمود الخضر، التي نال بها رضا واستحسان الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم، وبدورها اختتمت جودي أحمد أنور، الحلقة بأنشودة "يا ختام الأنبياء".

يشار إلى أن منافسات المرحلة الأولى من النسخة الرابعة لبرنامج منشد الشارقة الصغير ستقام خلال ثماني حلقات يحتضنها مسرح قاعة الزهري بجامعة الشارقة، وسيواصل تلفزيون الشارقة التابع لمؤسسة الشارقة للإعلام بثها مساء الإثنين والخميس من كل أسبوع.