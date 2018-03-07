"لجنة الأطفال المحرومين من الرعاية" بالشارقة تناقش طلبات الاحتضان

الشارقة 24:

اجتمعت اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية في الشارقة، بدار الرعاية الاجتماعية للأطفال التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية؛ لمناقشة طلبات احتضان الأطفال من فاقدي الرعاية الاجتماعية.

وقد حضر الاجتماع كل سعادة المستشار سالم علي مطر الحوسني رئيس محكمة الشارقة الشرعية - رئيس اللجنة؛ وبحضور كل من اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة نائب رئيس اللجنة، وسعادة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، وسعادة محمد عبد الله مدير المنطقة الطبية بالشارقة، والعقيد جمال العبدولي مدير إدارة الجنسية بالشارقة، والسيد أحمد إبراهيم مقرر اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية.

وبادرت اللجنة بتفقد الأطفال المقيمين بدار الرعاية الاجتماعية والجلوس معهم، ومبادلتهم الأحاديث الأبوية في جو اجتماعي يملؤه العطف والحنان، بهدف الوقوف مع هذه الفئة ومعرفة تطلعاتهم، والاستماع لكل احتياجاتهم لضمان تمتعهم بحقوقهم ومساعدتهم على تكوين شخصياتهم، ليتحولوا إلى كفاءات إيجابية في مسيرة بناء أرض الوطن.

وتعمل اللجنة على تحقيق مصلحة الطفل، عند مناقشة وتدارس طلبات ومختلف شروط الاحتضان، وكذلك استعراض نتائج متابعة الأطفال المحضونين لدى الأسر البديلة، فضلاً عن بحث استيفاء معايير الأسر البديلة المتقدمة بطلب الاحتضان للمعايير والشروط، التي دفعت لجنة الأطفال لديها بما يؤمن لهم الحياة الأسرية السعيدة والمستقرة.