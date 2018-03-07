المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يستضيف أصغر خبير ذكاء اصطناعي في العالم

الشارقة 24:

تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتفعيلاً لتطبيقها في قطاع الاتصال الحكومي، يحل تانماي باكشي، أصغر خبير ذكاء اصطناعي بالعالم وعضو فريق "آي بي إم" للذكاء الاصطناعي في كندا، ضيفاً على المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، في دورته السابعة التي تقام يومي 28 و29 من مارس المقبل في إكسبو الشارقة، حيث سيتحدث في خطاب تفاعلي خلال اليوم الأول للمنتدى عن "الذكاء الاصطناعي كمفتاح لمستقبل الاتصال الحكومي".

وسيعرض تانماي باكشي خلال مشاركته باليوم الأول للمنتدى دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الاتصال الحكومي، وكيفية تسخير هذا الذكاء من أجل تطوير اتصال حكومي فعال، كما سيتناول الفرص التي يحملها الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات المرتبطة بعمل الاتصال الحكومي، إضافة إلى مناقشة كيف يمكن للحكومات بناء وتنمية مواهب ومجتمعات شابة لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي.

ويشكل باكشي ابن الرابعة عشرة، موهبة استثنائية في عالم التقنية والذكاء الاصطناعي، فهو رغم حداثه سنه أصبح كاتباً، ومحاضراً، ومطور برمجيات، ومتخصصاً في الخوارزميات، ومتخصصاً في التكنولوجيا السحابية، وقام بتطوير العديد من التطبيقات، وتشكل مهاراته الفريدة مصدراً مفتوحاً للمطورين وخبراء التقنية في العالم للتعلّم منه، وابتكار وتطوير البرامج والأنظمة والتطبيقات الإلكترونية والذكية.