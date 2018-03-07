"التنمية الأسرية" تحصل على "الآيزو" في جودة الخدمات

الشارقة 24:

نجحت مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية "الآيزو ISO9001:2015 " لنظام إدارة جودة خدماتها في مجال تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة للأسرة والمجتمع.

حيث تسلمت الإدارة 6 شهادات آيزو لنظام إدارة الجودة 9001-2015 للمرة الأولى على مستوى إمارة الشارقة، ممثلة في الفرع الرئيس في الشارقة وفروعها في كل من دبا الحصن وكلباء والذيد وخورفكان والمدام بعد تطبيقها لجميع متطلبات المواصفة الدولية.



جاء هذا الإنجاز بعد خطة عمل تضمنت مرحلة الإعداد ‏ومرحلة التطبيق ومرحلة التدقيق ‏حتى المرحلة النهائية التي توجت ‏بالحصول على الشهادة بجدارة دون أي حالة ‏عدم مطابقة وبفريق عمل داخلي مميز من موظفي الإدارة.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً لالتزام الإدارة بتطبيق أعلى المعايير الدولية لتوفير أقصى درجات الرعاية الاجتماعية لكل أفراد الأسرة وفئات المجتمع في إمارة الشارقة، وذلك برعاية كريمة ومتابعة حثيثة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إذ تحرص سموها في توجيهاتها على تطبيق أرقى المعايير وأفضل الاستراتيجيات التي ترتقي بوضع الأسرة وتلبية احتياجات أفرادها، وتسهم كذلك في تمكينها نفسياً واجتماعياً واقتصادياً ومعرفياً.



وأعربت سعادة موضي بنت محمد الشامسي رئيس الإدارة في كلمة قالت فيها: "نعاهد نفسنا من أجل أن نصل إلى قمم النجاح والتميز وهذه هي رسالتنا نحو عمل قائم على أسس قوية ومتينة، وحصول الإدارة على تلك الشهادة لم يأتي من فراغ إنما كان نتاج العمل الجاد الذي كان بوابة للتميز والنجاح وعكس التزام ومسؤولية جميع الموظفين وعطاؤهم"، مضيفة: "أننا نقدم هذا الحصاد الى مقام الوالد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى قرينة الحاكم، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ممتنين لهم على الدعم والتوجيه والثقة بقدراتنا على المضي نحو العمل الاجتماعي التنموي في مجال الأسرة".

بدورها، أعربت آمنة خلفان عبيد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، عن اعتزاز مراكز التنمية الأسرية بالحصول على شهادة الجودة العالمية التي تعتبر اعترافاً دولياً بما وصلت إليه من تميّز وكفاءة على نحو يضاهي المؤسسات العالمية، مؤكدة الالتزام والسعي المتواصل للارتقاء بمستوى خدماتها وجودة معاييرها، ووجهت الشكر التقدير لفريق العمل من الموظفين الذين كان لتفانيهم المساهمة الكبيرة في تحقيق هذا الإنجاز الرفيع.

وختمت خلفان بالقول: "إن حصولنا على شهادة الجودة العالمية من جهة دولية مرموقة وذات مصداقية عالية يعتبر تجديداً للثقة بما تتبناه المراكز من معايير وضوابط رفيعة في ممارساتها المهنية والاجتماعية، واعترافاً بالمستوى المتقدم الذي تتمتع به خدماتها الاجتماعية المتكاملة".

وتحدثت موزة الشحي مدير إدارة الأفرع في مراكز التنمية الأسرية قائلة: "بذلنا جهوداً مضنية وواجهنا الكثير من التحديات من أجل تلك اللحظة التي نجني فيها ما زرعنا، وحصولنا على شهادة "الآيزو ISO9001:2015" يدفعنا للوصول إلى تحسين مستوى الخدمات التي نقدمها للمجتمع الذي وضع ثقته فينا، فهي تعتبر بوابة جديدة أمامنا لإيجاد نظام مقنن لجميع العمليات في الإدارة".

وقال محمد الشاعر مدير إدارة الموارد البشرية في مراكز التنمية الأسرية: "إن الإيمان والقناعة من كل الموظفين بأهمية شهادة الآيزو كان الدافع الأول أمامنا لتحقيق النجاح الذي حلمنا به كثيراً، واستطعنا أن نصل إليه، والحقيقة أن المقبل ليس سهلاً على الإطلاق، لأنني أعتبر أن الأهم من النجاح هو الحفاظ عليه، لذا أقول إن حصولنا على الآيزو خطوة مؤثرة، ولكنه تحد كبير يلزمنا بأن نكون على قدر المسؤولية، وأن نطور أنفسنا".