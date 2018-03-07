"موارد الشارقة" تختتم برنامج "تحقيق الجدارة في بيئة العمل"

الشارقة 24:

اختتمت دائرة الموارد البشرية بفرعها في كلباء البرنامج التدريبي "العملية الإبداعية وتحقيق الجدارة في بيئة العمل"، الذي استهدف موظفي وموظفات دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة.

كرم المشاركين عبد الله الزعابي مدير إدارة شؤون الأفرع بالدائرة، بحضور مدراء الإدارات والمسؤولين بالدائرة، وقد عقد البرنامج بهدف دعم تفكير المنتسبين بفكر حديث غير تقليدي، يتبنى أساليب تشكيل المستقبل لمؤسساتهم.

وأكد الزعابي في كلمة وجهها للمنتسبين على أهمية حضور هذه الدورات التي تهدف لتحسين مستوى العمل المؤسسي، وأوضح أن دائرة الموارد البشرية تضع خطط متكاملة لتطوير العمل المؤسسي في جميع إدارات ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة في مدينة الشارقة والمناطق التابعة لها، لتواكب أحدث التطورات في جميع مجالات العمل، واختتم كلمته بأهمية الاستفادة من الأهداف والمحاور التي تطرحها الدورة مثل مفهوم الإبداع والتفكير الإبداعي، والفرق بين التفكير الإبداعي والتقليدي، ومتطلبات التفكير الإبداعي، وسمات الشخص المبدع، وأداء الموظفين في ظل الإبداع والابتكار.

وفي ذات الشأن، تختتم الدائرة، الخميس، 3 برامج تدريبية في مدينة الشارقة، وهي "القواعد الذهبية لإدارة العلاقات العامة"، و"الخرائط الذهنية"، و"تحليل أنماط الشخصية بأسلوب MBTI"، كما تختتم برنامجاً تدريبياً واحداً في مدينة خورفكان، هو "صناعة الفكرة الإبداعية".