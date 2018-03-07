قسم التفتيش الأمني بشرطة الشارقة يزور مدرسة الحيرة

الشارقة 24:

في إطار الحملات التوعوية الخاصة ببرنامج خليفة لتمكين الطلاب "أقدر" لتوحيد الجهود الوطنية المعنية بالشأن الطلابي في مختلف المجالات على أسس منهجية، وعلمية واضحة، والذي يسعى من خلال محتواه المعرفي والثقافي إلى غرس القيم، والمثل، والمبادئ الإيجابية في سلوك طلاب المدارس، زار قسم التفتيش الأمني "k9" بشرطة الشارقة، وفرقة موسيقى الشرطة، مدرسة الحيرة للتعليم الأساسي بنات بالشارقة، بهدف تقديم عروض للكلاب البوليسية، وإثراء معلومات الطالبات بطبيعة المهام، التي تقوم بها الكلاب البوليسية.

استهلت الزيارة بمعزوفة قدمتها فرقة موسيقى الشرطة، لإضفاء جو من المتعة، والمرح في نفوس طالبات المدرسة، لتمثل إضافة نوعية لبرنامج الزيارة في جو احتفالي ترفيهي، شهد تفاعلاً، وإقبالاً كبيرين من قبل الطالبات.

تلا ذلك تقديم عروض للكلاب البوليسية حول طريقة البحث عن المتفجرات، والمخدرات، ومكافحة الشغب، لإظهار القدرة التدريبية العالية للكلاب البوليسية، وكيفية الاستعانة بها في البحث، والتحري، وسرعة استيعاب الكلاب البوليسية للأوامر، التي تطلب منهم حسب نوع العملية، الأمر الذي ترك أثراً، وانطباعاً إيجابياً في نفوس الحاضرين خلال متابعتهم للعروض المقدمة.