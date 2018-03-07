وفد من شرطة الشارقة يزور مجلس "استشاري الشارقة"

الشارقة 24:

زار وفد من الضباط المنتسبين لدورة القيادات الوسطى رقم 4، والبالغ عددهم 29 ضابطاً، المجلس الاستشاري بالشارقة، حيث كان في استقبالهم رئيسة المجلس سعادة خولة عبد الرحمن الملا.

تأتي الزيارة للتعرف على التجربة البرلمانية الإماراتية بصفة عامة وتجربة الشارقة بصفة خاصة، وما تتميز به من خصوصية تراعي طبيعة المجتمع، كما اطلع الوفد على اختصاصات وواجبات المجلس الاستشاري والأدوار التي يقوم بها داخلياً وخارجياً.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين للاطلاع على آلية سير العمل والمهام المختلفة وتبادل لخبرات.

وفي نهاية الزيارة قام الوفد بجولة في أروقة المجلس شملت قاعة الجلسات والمكتبة وبعض المرافق التابعة للمجلس، واطلعوا خلالها على اختصاصاتها ومهامها، حيث أعرب الوفد عن إعجابه بجمالية هذا الصرح، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الاستشاري بالشارقة لتحديث آليات العمل، وتطوير أداء العاملين، لخدمة قضايا الوطن والمواطنين، كما تبادل الطرفان الهدايا والدروع التذكارية.