"التنمية الأسرية" تفتح باب المشاركة في جائزة "الشارقة للبحوث"

الشارقة 24:

أعلنت إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في جائزة الشارقة للبحوث والدراسات في دورتها الـ 15 للعام 2018، على أن يكون الأول من سبتمبر المقبل آخر موعد لتلقي الأبحاث، وتعلن النتائج قبل نوفمبر من العام الجاري.

وقالت أميمة العاني مدير إدارة البحوث والدراسات بالإنابة بمراكز التنمية الأسرية، إن جائزة البحوث والدراسات في نسختها الخامسة عشر، "الأسرة المعاصرة الواقع والتحديات" تعتزم هذا العام طرح عدة محاور لها مساس مباشر بواقع الأسرة المعاصرة ومن أبرز هذه المحاور: الزواج، والطلاق، والمشكلات الأسرية، والأسرة ووسائل التواصل الاجتماعي، ومستقبل الأسرة في القرن الـ 21، ونماذج عربية في مجال دراسات الأسرة.

وعن الاشتراطات الواجب توافرها في البحوث المقدمة للجائزة أوضحت العاني، أن تتميز الدراسة المقدمة بالأصالة العلمية وأن تمثل إضافة جديدة في مجال الدراسات الاجتماعية والأسرية، وأن يلتزم الباحث بقواعد المنهج العلمي المتبع في الدراسات الاجتماعية وأن لا يقل حجم العينة المدروسة لديه عن 100 شخص، وأن يكون للدراسة علاقة مباشرة في بناء وحماية الأسرة والأبناء، وأن لا يكون قد سبق نشر الدراسة من قبل وأن يقدم الباحث تعهداً خطياً بذلك، وأن لا تكون الدراسة قد قُدمت لأي مؤتمر أو ندوة أو لنيل جائزة أو المشاركة في مسابقة علمية داخل أو خارج الدولة.

وأشارت إلى أن الجوائز المالية تمنح للفائزين الثلاثة الأوائل ومن الفئتين "فئة الأكاديميين، فئة الباحثين"، على ألا يشارك الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالجائزة لدورتين لاحقتين بحيث ستكون قيمة الجوائز: المركز الأول 30000 درهم، والمركز الثاني 25000 درهم، والمركز الثالث 15000 درهم، بالإضافة إلى إمكانية تكريم اللجنة لعدد 3 بحوث مثرية ويُحدد لها مكافآت مالية تقدر بـ 3 آلاف درهم وشهادة تقدير.