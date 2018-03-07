"شروق" تنقل عجلة "عين الإمارات" إلى "حدائق المنتزه"

الشارقة 24:

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، عن إنهاء استعداداتها لنقل أيقونة الشارقة "عين الإمارات"، العجلة الترفيهية الأولى من نوعها في الإمارة، خلال الشهر الجاري، من موقعها الحالي في القصباء إلى موقعها الجديد في "حدائق المنتزه"، الوجهة المائية والترفيهية الأبرز في إمارة الشارقة، بهدف توفير إطلالة بانورامية أوسع، وإتاحة المجال أمام جمهور أكبر للاستمتاع بالمناظر الجميلة التي ستوفرها لهم مقصورات العجلة من موقعها الجديد.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجه الهيئة نحو إثراء وتعزيز قطاع السياحة في الإمارة، فالموقع الجديد لـ "عجلة عين الإمارات" يمتاز بإطلالته البانورامية على العديد من المعالم السياحية والتراثية والأسواق التجارية التي تزخر بها الشارقة، مثل: السوق المركزي، وسوق الجبيل، وواجهة المجاز المائية، وبحيرة خالد، وجزيرة النور، ومسجد النور، وجزيرة العلم، والدوائر الحكومية في منطقة اللية، وغيرها من المعالم المتميزة، إضافة إلى سهولة الوصول إليها من مختلف مناطق الشارقة والإمارات المجاورة.

وقال سعادة مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي في "شروق": "نشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على ثقته في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، ودعمه الكريم لنا على هذه الخطوة الاستراتيجية في نقل عجلة "عين الإمارات" من موقعها الحالي في القصباء، إلى مكانها الجديد في "حدائق المنتزه"، إذ تعد بدورها خطوة نوعية ضمن جهود "شروق" الرامية إلى تطوير وجهاتها السياحية والترفيهية، ومنح السكان والزوار في مختلف مناطق الإمارة فرصة الاستمتاع بكل ما تقدمه الهيئة من مرافق مميزة ضمن هذه الوجهات.

ولا شك في أن "عين الإمارات" ستضيف بعداً ترفيهياً جديداً في موقعها الجديد، وستعزز من نسبة إقبال الزوار والسيّاح إلى هذه الوجهة".

وتمكنت "عين الإمارات" خلال الأعوام الثلاثة عشرة الماضية من استقبال مئات الآلاف من المرتادين من الإمارات وخارجها، حتى باتت جزءاً من الهوية الجمالية للشارقة، وأيقونة سياحية تظهر باستمرار في وسائل الإعلام وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويبلغ ارتفاع عجلة "عين الإمارات"، التي افتتحت في العام 2005، نحو 60 متراً، وتضم 42 مقصورة.

وخلال تواجدها في القصباء، كانت العجلة شاهدة على العديد من الفعاليات الترفيهية والمهرجانات التي جرى تنظيمها على مقربة منها، كما أسهمت في الترويج لأحداث مهمة مرت بالإمارة وبدولة الإمارات، لاسيما رفعها لشعار "الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية" في عام 2014، وشعار "عام زايد" خلال العام الجاري.

ومع انتقالها إلى موقعها الجديد، ستعزز "عين الإمارات" مكانتها بصفتها أبرز معالم الإمارة الترفيهية وأكثرها إقبالاً من السكان والزوار.