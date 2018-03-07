"جري سيدات الشارقة" ينطلق الجمعة بجوائز قدرها 30 ألف درهم

الشارقة 24:

تنطلق، الجمعة، فعاليات النسخة الخامسة من سباق "جري سيدات الشارقة"، إحدى أبرز الفعاليات الرياضية المخصصة حصراً للسيدات، التي ينظمها "نادي سيدات الشارقة" تحت شعار "استعدي، انطلقي، وتألقي"، في مدينة الشارقة الجامعية، ويشمل السباق فئتين رئيسيتين، هما فئة 5 كيلومترات، و10 كيلومترات، بجوائز نقدية قدرها 30 ألف درهم.

وتضم قائمة الرعاة نخبة من الشركات والمؤسسات الرائدة، أبرزها: شركة "أرادا" المتخصصة بمجال التطوير العقاري، وشركة الشارقة للبيئة "بيئة" المتخصصة بمجال تقديم الحلول البيئية وإدارة النفايات، التي تُنظم حملة توعوية حول مزايا وفوائد إعادة التدوير خلال الحدث، ومستشفى أمينة، الذي يقدم فحوصاً مجانية تشمل قياس ضغط الدم، وجلوكوز الدم، بالإضافة إلى القياسات الجسمية ومؤشر كتلة الجسم فضلاً عن توفيرها خدمات استشارة طبية مجانية في موقع تنظيم السباق.

وتتعاون جمعية "أصدقاء مرضى السرطان" المؤسسة الخيرية الرائدة المعنية بمكافحة السرطان في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع "بوتيك أوركيد للجمال"، صالون التجميل التابع للنادي، خلال السباق، إذ يستقبلان التبرعات المادية من المشاركات والجمهور، ويوفران منصة تجميل مخصصة للمشاركات الراغبات بالتبرع بشعورهن، وتوفير خدمات مكياج مجانية لهن.

وتتوزع الجوائز المالية على المراكز الثلاثة الأولى ضمن كل فئة، ففي سباق الـ 5 كيلومترات، تحصل الفائزة بالمركز الأول على 5000 درهم، والمركز الثاني على 4000 درهم، والمركز الثالث على 3000 درهم، أما في فئة الـ 10 كيلومترات، فتحصل الفائزة بالمركز الأول على 7000 درهم، والمركز الثاني على 6000 درهم، والمركز الثالث على 5000 درهم.

ويعتبر هذا الحدث فرصة ثمينة لجميع أفراد المجتمع لدعم مرضى السرطان، تزامناً مع "عام زايد" 2018، وتعزيز قيم الإيثار التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مؤسس دولة الاتحاد.

ويوفر مركز لياقة 180°، التابع لنادي سيدات الشارقة، مجموعة متكاملة من برامج اللياقة البدنية والرشاقة في صالته الرياضية الفاخرة المعدة بأحدث الأجهزة الرياضية العالمية، وينظم للمتسابقات المشاركات جلسة لمدة ساعة واحدة للتعريف بالسباق والقيام بتمارين اللياقة والإحماء قبل انطلاق السباق.

ومن المقرر القيام بمجموعة متنوعة من العروض والفعاليات الترفيهية بعد انتهاء السباق، تشمل رياضة زومبا، مباشرة بعد حفل توزيع الجوائز.