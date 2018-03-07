"الحكومة الإلكترونية" بالشارقة تنظم ورشة تقنية "البلوك تشين"

الشارقة 24:

نظمت دائرة الحكومة الإلكترونية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة عمل حول تقنية "البلوك تشين" التقنية الثورية المستقبلية؛ التي تتيح للدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة إجراء المعاملات والتحقق منها بشكل مباشر وفوري دون الحاجة إلى وجود طرف مركزي.

ألقى الورشة ريك هوقيت من شركة جارتنر العالمية للأبحاث حيث سلط الضوء على التعريف بمميزات الكتل ودورها الفعال في ربط بيانات الحوكمة الإلكترونية؛ ودورها الأساسي في التحول الرقمي الحكومي.

وأشارت سعادة نور النومان مدير دائرة الحكومة الإلكترونية خلال ورشة العمل التي شارك فيها أكثر من 42 جهة ودائرة حكومية في الشارقة أن تقنية "بلوك تشين"، أو ما يُسمى بـ "إنترنت التعاملات"، تعتبر أحد أهم الحلول التكنولوجية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، وهي عبارة عن شبكة سحابية آمنة يتم من خلالها التسجيل، والتحقق، وتنفيذ التعاملات، على اختلاف أنواعها، بسرعة وأمان وفاعلية، ضمن أطراف الشبكة والمشاركين فيها، كما تتميز الشبكة بالشفافية العالية.

وأضافت النومان أن شبكة "بلوك تشين" تمثل سلسلة طويلة من البيانات المشفرة والموزّعة على ملايين أجهزة الكمبيوتر والأشخاص حول العالم، وتسمح لأطراف عدة بإدخال المعلومات والتأكد منها، كما أنها تعتبر سجلاً علنياً مُشفّراً وآمناً.

وأكدت مدير دائرة الحكومة الإلكترونية أن أكبر المؤسسات والشركات في المنطقة تتجه اليوم بشكل مباشر لاعتماد تقنية بلوك تشين لتحسين خدماتها وأنظمتها ومنتجاتها الحالية، من خلال الاستفادة من المميزات الرئيسية التي تقدمها هذه التقنية، بما في ذلك مستويات الأمن والشفافية الموثقة، وتواريخ المعاملات، والإجراء الفوري للمعاملات، وفعالية التكاليف.