"الشارقة للتخطيط العمراني" يعقد اجتماعاً تنسيقياً مع مجلس ضاحية الرحمانية

الشارقة 24:

تماشياً مع أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات والدوائر المحلية ومجالس الضواحي بالشارقة، عقد مجلس الشارقة للتخطيط العمراني اجتماعاً تنسيقياً في مقره مع مجلس ضاحية الرحمانية، بحضور سعادة المهندس خالد آل علي، الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وسعادة أحمد عبد الله المطروشي، رئيس مجلس ضاحية الرحمانية، وعدد من أعضاء المجلس والكادر الفني، وذلك لمناقشة الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز التعاون المتبادل والجهود المشتركة ذات الصلة بالخدمات المقدمة لأهالي ضاحية الرحمانية، ومناقشة احتياجاتهم.

واستهل الاجتماع بكلمة للمهندس خالد آل علي، الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني، قال فيها: "نسعى من خلال الاجتماعات التنسيقية مع المجالس المحلية في الشارقة إلى الوقوف على أهم احتياجات ضواحي الشارقة، والعمل على وضع الخطط والاستراتيجيات المتكاملة لتلبية احتياجات السكان، مما يعود على الجميع بالنفع، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لذلك".

وتضمن الاجتماع مناقشة العديد من المحاور التي تقع ضمن رؤية المجلسين وأهدافهما المشتركة، حيث تم مناقشة أهمية التخطيط الحضري المتكامل في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة وأثرها في المجتمع، ومد جسور التواصل مع مجالس الضواحي وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه، وتحديد الاحتياجات المتعلقة بتوفير الخدمات والمرافق الأساسية كالمدارس والحضانات والعيادات ومحطات الوقود ومراكز التسوق والحدائق وغيرها بضاحية الرحمانية ووضع جدول بالأولويات.

من جهته قدم المهندس نصير محفوظ، عرضاً اشتمل على توضيح تفصيلي لخارطة الخدمات المتكاملة لضاحية الرحمانية، تم من خلاله شرح كافة الخدمات المعتمدة وفق المعايير الدولية المعمول بها، والتي أخذت بعين الاعتبار العديد من معايير العمل ومراعاة كافة احتياجات الكثافات السكانية الحالية والمستقبلية لتحقيق أرقى مستويات المعيشة لأهالي ضاحية الرحمانية.

وتبادل الطرفان خلال الاجتماع بحث آليات العمل ذات العلاقة بمشاريع التخطيط وتنفيذها وفق مبدأ المشاركة، ووضع الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات وتسريع وتيرة العمل الفعال، إلى جانب تعزيز قنوات الاتصال وتبادل وجهات النظر لما فيه خدمة أهالي الضاحية.