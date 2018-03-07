"الحكومة الإلكترونية" بالشارقة تعرف موظفيها بعروض ومزايا برنامج وفر

الشارقة 24:

بحضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، استضافت الدائرة برنامج "وفر"، التابع لدائرة الموارد البشرية، بهدف تعريف موظفي الدائرة بالعروض والخصومات التي يقدمها البرنامج، إضافة إلى الجهات المنضمة حديثاً.



قام الشيخ خالد بن أحمد القاسمي ونور النومان مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، بجولة بين أرجاء المعرض للتعرف على المزايا التي يقدمها هذا البرنامج، والاطلاع على الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلاله، إضافة إلى التعرف على الشركات والمؤسسات المشاركة، والعروض المقدمة، بما يجعل موظفي الدائرة قادرين على الاستفادة الفعلية من البرنامج بأفضل الطرق الممكنة.

ويهدف المعرض إلى عرض الامتيازات والخصومات التي يقدمها البرنامج، ضمن حرص الحكومة الرشيدة على إسعاد الموظفين، وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم لتحفيزهم على مزيد من التميز والإبداع في العطاء.