اللجنة التشريعية والقانونية بـ "استشاري الشارقة" تدرس 17 شكوى

الشارقة 24:



درست اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 17 شكوى واردة للمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس، الثلاثاء، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع برئاسة عبد الله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة، وحضره أيمن عثمان باروت مقرر اللجنة، ومن الأعضاء خليفه شامس الكعبي، والدكتور شاهين المازمي كما حضر الاجتماع يوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات، وسمية أحمد من إدارة الشؤون القانونية.

وبحثت اللجنة 17 شكوى جديدة ضمن قائمة الشكوى الواردة للمجلس الاستشاري، ووجهت باتخاذ اللازم في 14 شكوى، وقامت اللجنة بحفظ 3 منها لعدم اختصاص المجلس في النظر إليها.

وأشار عبد الله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة إلى أن الأمانة العامة للمجلس الاستشاري ووفق نص المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري، تقبل الشكاوى والاقتراحات وتعرضها على هيئة مكتب المجلس للنظر بها والتصرف بشأنها وفق الشروط بأن تكون موقعة ممن قدمها مذكوراً باسمه الثلاثي ومحل إقامته وعمله.