"بلدي مليحة" يبحث في اجتماعه الأول تطوير خدمات المنطقة

الشارقة 24 – وام:



عقد المجلس البلدي لمنطقة مليحة، الاجتماع الأول لدور الانعقاد الأول من الفصل السنوي الثالث عشر لعام 2018، برئاسة سعادة سلطان علي سيف الكتبي.



حضر الاجتماع، مصبح سيف عوض الكتبي مدير بلدية مليحة، وأعضاء المجلس، زايد محمد سعيد زايد الكتبي، وسعيد علي محمد لاحج الكتبي، وضحي حارب ضحي عامر المنصوري، وعبد الله سالم خلفان بن جرش الكتبي، ومصبح بطي عبد الله سعيد القايدي، ومصبح حمد سعود خصوني الكتبي، ومصبح سيف عوض الكتبي مدير البلدية.



وتقدم الحضور بهذه المناسبة، بأسمى عبارات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة الغالية التي أولاها للمجلس، واصفين ذلك بأنه تشريف ووسام على صدورنا جميعاً .



وقال رئيس المجلس: "نعد سموه بأن نسعى دائماً لتحقيق الأفضل، والوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من التطوير، ونجدد العهد والولاء لسموه، مؤكدين العزم على حمل الأمانة، التي أولانا إياها بكل حرص وإخلاص، ونثمن توجيهات سموه بتحويل منطقة مليحة، إلى مدينة متكاملة الخدمات"، مؤكداً أن المجلس البلدي لمنطقة مليحة رئيساً وأعضاء، يشيد بالإنجازات والمكتسبات العمرانية والصروح الثقافية والخدمات الصحية والرياضية والاجتماعية والترفيهية، التي طالب بها أهالي المنطقة، والتي نراها تتحقق على أرض الواقع، وذلك بفضل التوجيهات السامية والرعاية الكريمة المستمرة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.



وأكد رئيس المجلس البلدي، أهمية المجالس البلدية، وتوصية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على أهميتها والهدف منها، بأن تكون صلة الوصل بين سكان الشارقة والمسؤولين.



وتم خلال الاجتماع، انتخاب نائب الرئيس، وتشكيل اللجان المختصة، ومناقشة أهم الموضوعات التي تخص المنطقة، وذلك بغرض التطوير في جميع المجالات، إلى جانب مناقشة كيفية تنفيذ توصيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لراحة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات والراحة لأهالي المنطقة والمحافظة على الحياة البرية الطبيعية التي تتميز بها منطقة مليحة.