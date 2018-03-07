"بلدي مدينة الشارقة" ينتخب رؤساء لجانه في اجتماعه الأول

الشارقة 24 – وام:



ترأس سعادة سالم علي سالم المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، يوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس، ضمن الفصل السنوي الثالث عشر، بحضور أعضاء المجلس، وثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية المدينة، وماجد بو خاطر أمين سر المجلس.



ورفع سعادة المهيري، في مستهل الاجتماع، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة الغالية التي أولاهم إياها، من خلال اختيارهم أعضاء في المجلس البلدي، مؤكداً أن هذه الثقة تضع على المجلس مسؤولية كبيرة أمام سموه وأبناء مدينة الشارقة، داعياً الله أن يوفقهم في مهامهم لما فيه خدمة الإمارة ووطننا الحبيب.



وتطرق سعادته إلى حجم التحديات التي تواجه العمل البلدي، مع ما تشهده مدينة الشارقة من تطور عمراني وسكني وتجاري وصناعي، ودعا الأعضاء إلى تضافر الجهود مع الجهاز التنفيذي في البلدية والجهات والهيئات الحكومية الأخرى، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى جميع القاطنين في المدينة.



وأشار إلى الفكر التشاوري، الذي تبناه صاحب السمو حاكم الشارقة، من خلال إنشاء المجالس البلدية والاستشارية والتنفيذية والضواحي والتي تتكامل فيما بينها لخدمة المواطن.



وعقب الاجتماع، تم إجراء انتخابات على منصب نائب رئيس المجلس، من خلال التصويت السري، حيث فاز الدكتور علي محمد بن درويش، بعد أن حصل على عدد أصوات أعلى من المرشحين الآخرين.



كما انتخب الأعضاء، رؤساء اللجان الدائمة للمجلس، وهم حمد عبد الرحمن الحلو رئيساً للجنة السير والمرور والموانئ والمرافق العامة، وخميس سيف راشد بن سويف رئيساً للجنة فض منازعات المقاولين والشكاوى والمقترحات، وسالم محمد المزروعي رئيساً للجنة التخطيط والتطوير والتعويضات، وخلفان محمد الرويمه رئيساً للجنة دراسة طلبات الأراضي، وعبد الله سالم بو سمنوه رئيساً للجنة المخالفات والخدمات الصحية والبيئية، ووليد راشد ديماس رئيساً للجنة الشؤون المالية والإدارية.