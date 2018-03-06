المجلس البلدي لمدينة خورفكان يعقد اجتماعه الأول

الشارقة 24:

عقد المجلس البلدي لمدينة خورفكان، الاجتماع الأول لانعقاد الدور العادي الأول من الفصل السنوي الثالث عشر، الثلاثاء بمقر المجلس البلدي لمدينة خورفكان.

وتم الاجتماع بحضور كل من، سعادة الدكتور راشد خميس عبيد النقـبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، والأعضاء خالد إبراهيم محمد عبد الله الحوسني، وراشد خميس محمد راشد النقبي، وسعيد عبد الله سعيد عبد الله النقبي، وسهيل علي سعيد خلف النقبي، ومحمد خلفان عبد الله خلفان النقبي، ومحمد زيد علي الخنزوري الشحي، ومحمد علي أحمد الجوهري الحمادي، ويوسف عبد الله أحمد شاهين الرئيسي، وسعادة م فوزية راشد القاضي مدير بلدية خورفكان، وفاطمة سالم الشاعر أمين سر المجلس، وأحمد بشير النقبي سكرتير رئيس المجلس.

وفي بداية الاجتماع تقدم رئيس المجلس بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، وذلك على الثقة التي أولاها سموه لهم.

وتم اختيار سعيد عبد الله سعيد عبد الله النقبي، نائباً لرئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، واختيار رؤساء وأعضاء اللجان.