الدكتور حسين الرند: النشاط البدني مهم للوقاية من الأمراض

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بمنطقة الشارقة الطبية في الاحتفال باليوم الرياضي الوطني المفتوح تحت شعار "الإمارات تجمعنا"، من خلال عدد من الفعاليات بمركز صحارى بالشارقة.

بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وسعادة ندى عسكر مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ومحمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية، وناصر خليفة البدور مدير منطقة دبي الطبية عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، وعدد كبير من طلاب المدارس ومختلف شرائح المجتمع.

أكد الدكتور حسين الرند، خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أهمية النشاط البدني وممارسة الرياضة للوقاية من الأمراض والمحافظة على الصحة.

وأضاف الرند: "أن مشاركة الوزارة تأتي في إطار الالتزام المستمر بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية ومشاركتها أفراد الجمهور في تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية والتي تهدف إلى بناء مجتمع صحي عن طريق تمكين الأفراد من تبني أنماط حياة صحية وممارسة النشاط البدني للحد من انتشار الأمراض".