اتفاقية تعاون بين الإمارات للمحامين و"أكاديمية القانون"

الشارقة 24:

أبرمت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالشارقة، وأكاديمية القانون في مركز دبي المالي العالمي، اتفاقية تعاون يستفيد من خلالها الطرفان في تطوير البرامج التدريبية والمناهج التوعوية والرؤى المشتركة التي تصب في مصلحة رجال القانون .

وقع الاتفاقية كل من المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وديفيد جالو رئيس أكاديمية القانون، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واتفق الجانبان على تعزيز جهود الشراكة، لتحقيق رؤية الدولة في المجالات المتعلقة بخدمة المواطنين والحقوقيين، فيما يتعلق بنشر الوعي القانوني والحقوقي للجميع، إلى جانب تنفيذ وتطوير نظام متكامل للتواصل بين الطرفين، وذلك من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل لجميع الفئات المستهدفة والعمل المشترك والتوصل إلى آلية من أجل الارتقاء بوعي المواطنين والمقييمين قانونياً، لمكافحة كافة أشكال الجريمة.