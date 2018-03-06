"أصدقاء السكري" تنظم عرضاً لمسرحية "البطل الخارق سعيد"

الشارقة 24:

ضمن جهودها لتعزيز نمط الحياة الصحية، نظمت جمعية أصدقاء السكري، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، اليوم الثلاثاء، عرضاً لمسرحية "البطل الخارق سعيد"، وذلك على مسرح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حيث ركزت المسرحية على توعية الطلبة بطرق الوقاية من السكري، والاهتمام بالتغذية الصحية، وممارسة النشاط الرياضي.

وكانت الجمعية قد أطلقت خلال شهر فبراير الماضي حملتها التوعوية السنوية "البطل الخارق سعيد"، التي تهدف من خلالها إلى توعية طلبة المدارس الحكومية في إمارة الشارقة بمرض السكري، وشملت الحملة تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المدارس، وتقديم محاضرات عن المرض، وتوزيع كتيبات توعوية على الطلبة، وتعريفهم بالحملة وأهدافها.

بدورها، قالت سعادة خولة الحاج رئيس جمعية أصدقاء السكري: "نحن سعداء بتفاعل الطلبة والمدارس مع هذه الحملة التي لا تركز على الوقاية من مرض السكري فحسب، وإنما تشجيع الأطفال على المحافظة على حياة صحية تعتمد على الابتعاد عن المواد السكرية والضارة، وتشجعهم على تناول الأغذية التي تمنحهم العناصر المناسبة لنموهم الجسدي والعقلي، وهو ما يسهم في تنشأتهم الصحيحة وحمايتهم من العديد من الأمراض".

وأكدت الحاج أن الحملة تمكنت هذا العام من الوصول برؤيتها وأهدافها إلى آلاف الطلاب والطالبات، الذين تعرفوا على أضرار السكر، وكيفية تجنب الأسباب المؤدية لمرض السكري، كما أصبحوا يتمتعون بالمعرفة اللازمة لتوعية ذويهم وإخوتهم وأصدقائهم، من أجل نشر رسالة الصحة والسلامة بين كافة أفراد المجتمع، للتكاتف والعمل معاً على الحد من انتشار السكري وما يرتبط به من أمراض بين السكان من جميع الأعمار.

وتشارك 15 مدرسة في التنافس على تقديم أفضل عرض لمسرحية "البطل الخارق" التوعوية، بعد حصولها على السيناريو المعتمد من الجمعية، حيث تقوم لجنة تضم 6 أعضاء من الجمعية وإدارة التثقيف الصحي ووسائل الإعلام، بتقييم المسرحيات الـ 15، من طريقة التقديم والأثر التثقيفي لكل عرض، وسيتم عرض المسرحية التي قدمتها المدارس في الحفل الختامي للحملة.

ورافقت العروض الخاصة بالمسرحيات المتنافسة والتي حضرها أكثر من 100 طالب وطالبة، إضافة إلى ممثلي الجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وأعضاء الهيئات التدريسية في المدارس المشاركة، تقديم فحوصات مجانية لجميع الحضور والمشاركين، تضمنت فحص نسبة السكر في الدم، وضغط الدم، وكتلة الجسم، والعديد من الفحوصات والنشاطات التوعوية الأخرى.