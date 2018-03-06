المجلس البلدي لمدينة الذيد يعقد أول اجتماعاته

الشارقة 24:

عقد المجلس البلدي لمدينة الذيد بتشكيله الجديد الاجتماع الأول، في دور الانعقاد العادي الأول، من الفصل السنوي الـ 13، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بمدينة الذيد.

برئاسة الدكتور محمد عبد الله سعيد بن هويدن الكتبي، وعضوية كل من خليفة عبد الله محمد حسن الخاطري، راشد محمد سعيد القابض الطنيجي، راشد مهيّر بخّيت محمد الكتبي، سالم عبد الله علي بن غرير الكتبي، سعيد محمد عبد الله البديوي الطنيجي، عبد الله علي عبد الله بن شمسه، عبيد حامد عبيد بن خليفة الطنيجي، عيد مطر علي بن غرير الكتبي، ومحمد مبارك بن دلموك الكتبي أمين سر المجلس، وسهيلة عوض الخاصوني من الأمانة العامة للمجلس.

في بداية الجلسة، تم اختيار العضو راشد محمد سعيد القابض الطنيجي نائباً للرئيس بالانتخاب، وتشكيل اللجان العاملة بالمجلس وتوزيع الأعضاء كل وفق مهامه المنوط بها.

من جانبه، رفع الدكتور محمد عبد الله سعيد بن هويدن الكتبي رئيس المجلس أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة التي أولاها للمجلس وأعضائه متمنين لسموه موفور الصحة والعافية وأن يوفقه الله إلى كل ما فيه خير الوطن، وكذلك إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، فيما توجه بالشكر للمجلس السابق رئيساً وأعضاءً على ما بذلوه من جهود مخلصة مقدراً لهم ما قدموه من إنجازات خلال الفترة السابقة.

وأضاف الكتبي أنه سيسعى جاهداً وأعضاء المجلس نحو تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى الاهتمام بالقضايا اليومية التي تتصل بحياة المواطنين ومتابعة الظواهر الإيجابية والعمل على دعمها ورصد الظواهر السلبية، وأن يكون المجلس مرآة تنقل تطلعات المواطنين وتسعى جاهدة نحو حلها.