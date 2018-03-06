مجلس "بلدي الحمرية" يعقد اجتماعه الأول

الشارقة 24:

عقد المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، اجتماعه الأول، للدور العادي الأول، من الفصل السنوي الثالث عشر، بمقر المجلس ببلدية الحمرية، برئاسة حميد سيف بن سمحه الشامسي رئيس المجلس .

حضر الاجتماع أعضاء المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، وهم أحمد سعيد المهيري، وحسن سالم بن حرب الشامسي، وحميد فايز الشامسي، وطالب راشد المسافري، وعلي راشد خليفة الشامسي، ومدير بلدية الحمرية مبارك راشد الشامسي .

وفي بداية كلمته نقل حميد سيف بن سمحه الشامسي رئيس المجلس، باسم المجلس، الثناء والتحية لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، على الثقة الغالية التي أولاها إياهم، بإعادة تشكيل المجلس البلدي لمنطقة الحمرية.

وأكد أن المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، سيعمل على ترجمة رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، في خدمة الوطن والمواطنين، وأن يعمل مع كافة الدوائر الحكومية، والتواصل مع الأهالي في خدمة منطقة الحمرية .

بعدها شهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، انتخاب نائب رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، وفاز بالتزكية حميد فايز الشامسي نائباً للرئيس ولمرة أخرى .