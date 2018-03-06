المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن يعقد أول اجتماعاته

الشارقة 24:

عقد المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي من الفصل السنوي الثالث عشر لسنة 2018م، بناء على المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2018 م بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، والمرسوم الأميري رقم 20 لسنة 2018 م بشأن دعوة المجالس البلدية فى إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي، من الفصل السنوي الثالث عشر .

حضر الجلسة مدراء ومسؤولو الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية في مدينة دبا الحصن، وسعادة عبد الله علي بن يعروف مستشار سمو الحاكم، وسعادة مطر أحمد الخشري مدير الديوان الأميري بدبا الحصن، وسعادة أحمد محمد جمعوه رئيس المجلس البلدي.

واستهلت الجلسة بقراءة آيات مباركة من القرآن الكريم، بصوت أحد الطلبة من مدرسة الخالدية .

ثم تلا ذلك تلاوة المرسوم الأميري رقم 20 بشأن دعوة المجالس البلدية للانعقاد، وقد تقدم سعادة أحمد محمد جمعوه رئيس المجلس البلدي بالشكر والامتنان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، للثقة الغالية التي أولاها للرئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، ولإكمال مسيرة المجالس، كما تقدم بالشكر والتقدير لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية السابقة، لما قدموه من جهد وإنجازات ملموسة على أرض الواقع في المدينة، كما دعا الى التكاتف نحو تطوير دبا الحصن .

وتقدم المهندس علي أحمد سيف بن يعروف، رئيس المجلس البلدي السابق، بتهنئة رئيس وأعضاء المجلس الحالي بالثقة الغالية التي أولاها لهم سمو الحاكم، كما عرض المهندس الإنجازات والتطورات التي تمت خلال فترة المجلس وآخر المستجدات للمشاريع

ثم تم خلال الجلسة الافتتاحية، انتخاب نائب رئيس المجلس البلدي حيث فاز العضو أحمد سلطان سليمان علي الظهوري بأغلبية الأصوات .

وفي نهاية حفل الافتتاح قام رئيس المجلس بتكريم رئيس وأعضاء المجلس السابق.