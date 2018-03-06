"الشارقة للتعليم" ينظم ماراثوناً رياضياً لطلاب المدارس

الشارقة 24:

انطلاقاً من رؤية مجلس الشارقة للتعليم في إعداد نشء واع لمستقبل ريادي واعد، نظم المجلس ماراثوناً رياضياً تحت شعار "نحو حياة صحية أفضل"، بهدف تعزيز الوعي الصحي وبناء اتجاهات صحية سليمة في المجتمع من خلال ممارسة الرياضة بمشاركة عدد من طلبة مدارس الشارقة.

أكد علي الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم: "أن تنظيم الماراثون جاء من منطلق اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأبنائه الطلبة وتوفير الرعاية والبرامج الصحية اللازمة لهم ليكونوا أفراداً منتجين في مجتمعهم، وقادة متميزين في المستقبل، ودور المجلس في بناء شخصية الطالب المتكاملة من خلال إعداد وتنفيذ برامج ومبادرات هادفة لتنمية الوعي الديني والوطني والثقافي والصحي بين أبنائنا الطلبة.

وقالت رجاء بشير رئيس قسم الصحة والسلامة والتثقيف إن الماراثون الذي انطلق من أمام الجامعة القاسمية بمشاركة عدد من طلبة مدرسة الشهباء للتعليم الأساسي حلقة ثانية يهدف إلى رفع مستوى الثقافة الصحية لدى الطلبة والمجتمع، وتسليط الضوء على أهمية النشاط الرياضي ودوره في الوقاية من الأمراض، إلى جانب تفعيل الشراكة المجتمعية مما يساهم في رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي بين أفراد المجتمع.

وأكدت بشير أن الماراثون شهد تفاعلاً كبيراً من قبل الطلبة المشاركين، وأن الفعاليات تمثلت في تنظيم فقرات توعوية صحية للطلاب والهيئة الإدارية والتدريسية والحاضرين من مؤسسات المجتمع، مؤكدة حرص المجلس على الاستمرار في تنظيم البرامج والأنشطة الرياضية المختلفة الهادفة نحو توعية النشء وغرس حب الرياضة في نفوسهم.

وأشادت بالتعاون المثمر من قبل الإدارات المدرسية التي شجعت طلبتها على المشاركة في هذا الماراثون، كما شكرت كافة الجهات الداعمة لإنجاح هذا النشاط وقالت: "إن الإقبال الكبير من الطلاب يشجع على استمرار هذه الفعاليات والبرامج الصحية المهمة التي تخدم مصلحة الطلبة".

ويركز الماراثون على نشر ثقافة ممارسة النشاط البدني المعتدل لمدة نصف ساعة يومياً وبمعدل 5 أيام في الأسبوع حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، كما يعنى الماراثون بحث الطلاب على الاهتمام بالصحة واللياقة البدنية كونه الرافد الأساسي لتنشئة جيل لائق صحياً وفكرياً قادر على تحقيق النجاحات والإنجازات في ظل القيادة الرشيدة.