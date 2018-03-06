"بلدي مدينة كلباء" يعقد أول اجتماعاته للفصل السنوي الثالث عشر

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

رفع المجلس البلدي لمدينة كلباء أسمى آيات الشكر والعرفان، لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لثقة سموه في هيئة المجلس، والتجديد لكافة أعضائه لولاية جديدة.

جاء ذلك في مستهل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الثالث عشر، لسنة 2018، والتي ترأسها سعادة محمد عبد الله الزعابي رئيس المجلس؛ وذلك بناء على المرسوم الأميري بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة كلباء، والمرسوم الأميري رقم 20 لسنة 2018م، بشأن دعوة المجالس البلدية فى إمارة الشارقة للانعقاد، للدور العادي الأول من الفصل السنوي الثالث عشر .

شهد وقائع الاجتماع، حشد كبير من مسؤولي الدوائر الحكومية وقيادات المجتمع المحلي، تقدمهم خميس بن سعيد المزروعي، والي منطقة وادي الحلو، وسعادة جاسم بوصيم مدير الديوان الأميري بكلباء، وسعادة خالد الغيلي الزعابي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والمقدم راشد الزعابي رئيس مركز شرطة كلباء.

واستهلت الجلسة بتلاوة آيات مباركة من القرآن الكريم، وألقى خالد الزعابي أمين سر المجلس، كلمة تعريفية بجدول أعمال الاجتماع، ومن ثم افتتح رئيس المجلس الجلسة، بكلمة شكر لصاحب السمو حاكم الشارقة على ثقة سموه في هيئة المجلس وتجديد ولايته لفترة جديدة.

وأكد الزعابي في سياق كلمته على أهمية تضافر الجهود بين مختلف مؤسسات المدينة، لاستكمال مسيرة النهضة التي تشهدها المدينة في مختلف مناحي الحياة، والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها؛ مشدداً على ضرورة ترجمة وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الحاكم، بالعمل الدؤوب لإعلاء المصلحة العامة وتوفير شتى احتياجات المواطنين.

شهدت الجلسة الافتتاحية، انتخاب نائب رئيس المجلس البلدي بالاقتراع السري المباشر، حيث فاز العضو سعيد النقبي بأغلبية الأصوات.