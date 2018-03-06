ندى النقبي: "اليوم الرياضي الوطني" يدعم صحة المجتمع الإماراتي

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

تمنت سعادة ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال تصريح لـ "الشارقة 24"، استمرار فعاليات اليوم الرياضي الوطني على مدار العام، لصحة مجتمع إماراتي خالٍ من الأمراض.

وأضافت عسكر: جاءت هذه الفعاليات تزامناً مع تنظيم اللجنة الأولمبية الوطنية مبادرة اليوم الرياضي الوطني، بمشاركة مختلف الفئات والهيئات والجهات والمؤسسات تحت شعار "الإمارات تجمعنا".

وأشارت مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن هذه المبادرة ستسهم إلى حد كبير في نشر مفهوم الثقافة الرياضية المجتمعية وتعزيز النشاط البدني، عبر جعل الرياضة خياراً يقبل عليه الأفراد بشكل يومي وهو بالتالي ما يعزز من الممارسات الصحية السليمة، وتغليب العادات الإيجابية التي تسمو بفكر الفرد وبجوانبه النفسية والبدنية.