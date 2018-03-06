"البنية التحتية": مشروع "البديع" يرفع الاستيعابية إلى 2500 مركبة في الساعة

الشارقة 24:

أكّدت وزارة تطوير البنية التحتية، أن العمل بمشروع جسر البديع الجاري تنفيذه في الشارقة يسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة، حيث من المقرر الانتهاء من المشروع، الذي بلغت نسبة إنجازه 75%، خلال الربع الثالث من العام الجاري، الأمر الذي يساهم في تخفيف الازدحام المروري على طريق الإمارات بين إمارتي الشارقة ودبي.

ولفتت الوزارة إلى أن المشروع وبعد إنجازه سيرفع السعة الاستيعابية للطريق بنسبة الضعف عما كانت عليه سابقاً، لتصل إلى 17 ألفاً و700 مركبة في الساعة، فيما سيرفع السعة الاستيعابية للطريق الانزلاقي بثلاثة أضعاف، لتصل إلى 2500 مركبة في الساعة".

وأوضحت وزارة تطوير البنية التحتية أن إنشاء طريق مجمع وموزع بثلاث حارات لمسافة كيلومترين داخل دبي ضمن مشروع تقاطع البديع، سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بنحو 6 آلاف مركبة في الساعة، ما ينهي مشكلة الاحتكاك بالشاحنات، وكذلك إنشاء جسر نحو الشارقة بثلاث حارات، وسعة 6 آلاف مركبة، لحل مشكلة الطريق الانزلاقي.

وأكدت أنها تسعى من خلال تنفيذها المشروعات المختلفة، منها مشروعات الطرق، إلى تحقيق مكانة مرموقة لدولة الإمارات دولياً في مجال الطرق، وفي مؤشر التنافسية العالمية، والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الدولة عالمياً، منها حصولها على المركز الأول بجودة الطرق لخمس سنوات متتالية، فضلاً عن إسهاماتها في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وتحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، الأمر الذي يصب في دعم مئوية الإمارات 2071.