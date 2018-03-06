"خيرية الشارقة" تستعرض إنجازاتها خلال 2017 بقيمة 266 مليون درهم

الشارقة 24:

عقد مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، الإثنين، اجتماعه الدوري وذلك بمقر الجمعية الرئيسي في سمنان، برئاسة الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عبد الله مبارك الدخان الأمين العام، وطارق سعيد النومان، والدكتور سعيد المظلوم وعلي محمد السلامي.

ورفع الحضور في مستهل الاجتماع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه ورعايته المتواصلة لمسيرة العمل الخيري في الإمارة، وإسهاماته الإنسانية المستمرة على مدار العام، وصادق الحضور على ما تم إقراره في الاجتماع السابق، وتوصياته بشأن المباني الاستثمارية قيد الإنشاء.

كما استعرض المجلس إنجازات الجمعية على مدار العام الماضي والتي بلغت 266 مليون درهم، مقارنة بمصروفات العام السابق له والتي بلغت في مجملها 235 مليون درهم، بنسبة زيادة بلغت 12 %، وتم خلالها تنفيذ نحو 12 ألف مشروعاً خارج الدولة، ما بين مشاريع خدمية وحملات إغاثية ومشاريع إنتاجية وذلك في 100 دولة حول العالم، بجانب وصول أعداد المكفولين إلى 30 ألف مكفول، وبلغ حجم الإنفاق على جميع فئات الكفالة ومشاريعها قرابة 51 مليون درهم، بينما بلغت حصيلة إنفاق إدارة المساعدات الداخلية على مساعداتها الشهرية والمقطوعة والموسمية نحو 70 مليون درهم.

وانتقل الحديث خلال الاجتماع إلى ملف الحملة الرمضانية، وشدد رئيس المجلس على اتباع آلية عمل تتوافق وتطلعات مجلس الإدارة في عام زايد، للوصول بمشاريع الحملة إلى الشريحة العظمى من المحتاجين، وذلك من خلال معالجة كافة مشاكل التبرع حتى يتم فتح الطريق أمام المحسنين لتوجيه دعمهم إلى مشاريع الجمعية، والذي من شأنه أن يقود إلى ضم أعداد أخرى من المحتاجين والمستحقين، ومن المقرر أن تأتي الحملة الرمضانية هذا العام بنفس مشاريعها المعتادة في كافة السنوات الماضية، لتتضمن إفطار صائم داخل الدولة وخارجها، وزكوات المال والفطر وكسوة العيد إلى جانب كوبونات المير الرمضاني.

وتطرق النقاش إلى المشاريع التي استحدثتها الجمعية خلال العام المنقضي مثل خدمة درهم الحمد، والتي تمكن المحسنين من الاستثمار في العمل الخيري، بأقل المبالغ، وأبسط وسائل المشاركة الخيرية حيث تدعم تبرعات الخدمة التي تم إطلاقها منتصف العام الماضي، كافة أعمال الجمعية، كما أن الخدمة في الوقت نفسه تأتي ترجمة لسياسة الدولة الهادفة إلى مساندة الفئات المحتاجة والاستثمار في الإنسان وبنائه، في حين يعد مشروع الأيادي المنتجة، خطوة جديدة للجمعية نحو صون كرامة وآدمية المستحقين من خلال منحهم مشاريع مصغرة تتمثل في توزيع قوارب الصيد ووسائل النقل وآلات الخياطة، ومطاحن الحبوب وغيرها العديد من مشاريع الإنتاج التي يستفيد منها قطاع عريض من المحتاجين في البلدان النامية، وتعد فرصة عمل جيدة لهم لكسب قوت يومهم من خلال عملهم بدلاً من الاعتماد على مساعدات الجمعيات الخيرية.

وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس آلية عمل المكاتب الإقليمية للجمعية في السودان وبنجلاديش والنيجر، والوقوف على مدى قيامها بأدوارها المنوطة إليها في توصيل مساعدات الجمعية وحملاتها الإغاثية إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وإعداد التقارير الخاصة بأكثر المناطق احتياجاً للمشاريع والوقوف على المشاريع الأنسب لسكان كل منطقة، كما استعرض الحضور في ختام الاجتماع مشروع القرى السكنية والمقرر إنشائها لتتضمن البيوت للأسر المعدمة ممن ليس لديهم مساكن تأويهم وعائلاتهم، وحفر الآبار لتوفير المياه لسكان تلك المجمعات، وبناء مستوصف صحي إلى جانب مدرسة تعليمية وتوفير كافة مستلزمات الحياة الأساسية الأخرى، مع إقرار مشروع توفير المياه العذبة إلى المناطق النائية من خلال بناء الخزانات الكبرى لتعمل بالطاقة الشمسية، مع مد شبكات توصيل المياه على المنازل وذلك حسب ظروف كل دولة.