"أشغال الشارقة": إنجاز 122 موقفاً لمسجدين في العزرة وحلوان

الشارقة 24:

أعلن سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، الانتهاء مؤخراً من إنشاء 122 موقفاً للمركبات مع الطرق المؤدية إليهما بطول 250 متراً، لخدمة رواد مسجدي عتبة بن أبي سفيان في العزرة ومسجد أسماء بنت أبي بكر في حلوان، وذلك لراحة المصلين والقاطنين وبتكلفة إجمالية 600 ألف درهم.

وتفصيلاً، قال المهندس عبد الله نعمان رئيس قسم الإشراف بالدائرة، تضمن مشروع إنشاء طرق ومواقف لمسجد عتبة بن أبي سفيان، إنجاز مجموعة من الطرق المفردة المؤدية إلى المسجد بمنطقة العزرة، وتتكون من حارتين للسير بعرض 6 أمتار وبطول إجمالي 100 متر مع أكتاف من الطابوق المتداخل بعرض يتراوح 5 متر، كما ضم أيضاً إنشاء 50 موقفاً للسيارات خصص منها موقفان لذوي الاحتياجات الخاصة مكونة من الطابوق المتداخل عند المنطقة المجاورة لمبنى المسجد، بالإضافة إلى أعمال الخدمات المصاحبة من تخطيط للمواقف والحارات الداخلية واللوحات الإرشادية اللازمة.

وفيما يخص مسجد أسماء بنت أبي بكر ضم المشروع إنشاء مجموعة من الطرق المفردة المؤدية إلى المسجد بمنطقة حلوان، واشتمل المشروع على إنشاء حارتين للسير بعرض 6 أمتار وبطول إجمالي يبلغ 100 متر مع أكتاف الطابوق المتداخل بعرض مترين مع الأعمال المصاحبة اللازمة من الجهتين، وإنشاء 72 موقفاً للسيارات عند المنطقة المجاورة لمبنى المسجد، منها موقفان مخصصان للمعاقين، بالإضافة إلى أعمال الخدمات المصاحبة من تخطيط للحارات الداخلية واللوحات الإرشادية اللازمة.

وتقوم دائرة الأشغال العامة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بصيانة عدداً من المساجد وذلك خدمةً لبيوت الله ومتابعة صيانتها واحتياجاتها وتهيئتها للمصلين في جو من الخشوع والطمأنينة، كما تقوم مع مطلع العام الجاري بالبدء بمشروع توفير المسكن الكريم لـ 129 إماماً، ويتألف نطاق العمل ما بين إضافة غرفة وملحقاتها إلى المسكن أو غرفتين وملحقاتها إلى جانب بعض المشاريع الخاصة بإعادة إنشاء السكن القائم.