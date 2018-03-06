"موارد الشارقة" تشارك بورقة عمل في المؤتمر الإداري الثالث بمستشفى خورفكان

الشارقة 24:

شاركت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة في "المؤتمر الإداري الثالث"، الذي نظمه مستشفى خورفكان بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والذي يختص بالموارد البشرية نظراً لأهميتها في إدارة المؤسسات، ولما تبذله من جهود لرفع مستوى أدائها وإنتاجيتها، وذلك بمشاركة نخبة من القيادين في إدارة الموارد البشرية والتدريب من بيوت الخبرة من مختلف الجهات الحكومية.

قدم ورقة عمل الدائرة الدكتور منصور جاسم الشامسي مستشار الدائرة، بعنوان "التمكين للكوادر البشرية الإماراتية"، وشملت الورقة عدة محاور رئيسية؛ هي المجتمع المعرفي كأساس لتنمية وتطوير الكوادر البشرية الإماراتية، ورفع درجة ومستوى قدراتها التنافسية في سوق العمل الإماراتي، وعلاقة المجتمع المعرفي بالاقتصاد المعرفي.

وتم التطرق لطبيعة الاقتصاد الإماراتي، وعملية تهيئة الموارد البشرية الإماراتية لهذا الاقتصاد ومتطلباته على النطاق الحكومي والخاص.

كما استعرض الدكتور منصور الثورة التكنولوجية الرابعة، وفرص العمل التي تتيحها على أسس معرفية، وناقش التحديات التي تواجه الكوادر البشرية الإماراتية في المرحلة الراهنة، مما يتطلب العمل على امتلاك قدرات معرفية تعزز من قدراتها.

وأكد الدكتور على أهمية نقل المعرفة خاصة من القطاع الخاص في ممارساته الناجحة المتميزة إلى القطاع الحكومي.