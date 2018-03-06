"المجلس التنفيذي" يثمن مكرمة حاكم الشارقة برفع قيمة الدعم السكني للمواطنين

الشارقة 24 – راشد حمدان:

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، في مكتب سمو الحاكم، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي.

واستعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه، وبعد تصديقه على محضر اجتماع الجلسة السابقة له، عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون إمارة الشارقة.

ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على التوجيهات الكريمة برفع قيمة الدعم السكني للمواطنين في الشارقة إلى 800 ألف درهم، التي تأتي استكمالاً لرؤية سموه في توفير الحياة السعيدة وتخفيف الأعباء المالية على الأسر.

وأكد المجلس أن هذا الدعم يأتي ضمن سلسلة المكرمات والمبادرات العديدة التي تتبناها الإمارة، في ظل توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لدعم الأسر في كافة مدن ومناطق الإمارة، والتي من شأنها الإسهام في الحفاظ على الاستقرار الأسري وتطوير المجتمع وتنميته.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الطيران المدني 2017، وما شمله من إحصائيات لحركة المسافرين والشحن الجوي والنمو في حركة الطائرات، والاتفاقيات الخاصة بالنقل الجوي التي وقعتها الدائرة خلال العام المنصرم، وإنجازات الأقسام المختلفة في الدائرة والمتصلة بحركة الطيران المدني.

وأشار الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، الى أن التقرير يأتي تماشياً وفق رؤية ورسالة الدائرة لتحقيق الريادة في قطاع الطيران، وفق أحدث المعايير العالمية، لضمان تحقيق سلامة وأمن جميع عمليات الطيران في إمارة الشارقة، وسعي الدائرة لتعزيز مكانة الإمارة عالمياً، وتطوير النقل الجوي وتطبيق الأنظمة الكفيلة لسلامة النقل الجوي.

وقدم المجلس شكره لدائرة الطيران المدني على جهودها المقدرة في سعيها الدؤوب لتحقيق الريادة والتميز في مجال قطاع الطيران، بما يعزز مكانة إمارة الشارقة على الصعيد المحلي والعالمي.

واطلع المجلس على المقترح المقدم من مجلس الشارقة للتعليم، حول إنشاء مركز الشارقة للتطوير التربوي، وبين سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم فكرة وأهداف وأنشطة المركز، مشيراً إلى أن المشروع يستشرف المستقبل التعليمي في الإمارة، والذي يتماشى مع رؤية الشارقة في تنمية الإنسان عبر تطوير أنظمة التعليم وتنويعها بما يحقق الفوائد الحقيقية للمتعلم والمعلم، ويساهم في تطوير مسيرة التربية والتعليم لكافة أطراف العملية التعليمية.

واستمع المجلس إلى تقرير مفصل عن دراسة لحماية المناطق المتأثرة بجريان الأودية والسيول في مدينة كلباء، واستعرض سعادة سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، الدراسة التي نفذتها الدائرة بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة وبلدية مدينة كلباء، بخصوص تأثير جريان الأدوية على عدد من المناطق في مدينة كلباء بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

وأشار سعادة سالم بن محمد النقبي، إلى أن الدراسة تضمنت مسحاً علمياً وزيارات ميدانية للمواقع المتأثرة بالسيول، وخلصت الى تقديم عدد من التوصيات الكفيلة عبر إجراء مجموعة من الإصلاحات، ووضع حلول مستقبلية لتفادي حدوثها في الأعوام المقبلة.

ووجه المجلس الدائرة بالتنسيق مع الأمانة العامة بالمجلس، لوضع آلية متكاملة لحل هذه المشكلة بصورة نهائية.

وناقش المجلس المقترحات المقدمة من دائرة التخطيط والمساحة بشأن تطوير حركة الشاحنات على الطرق الخارجية لإمارة الشارقة، واستمع المجلس من سعادة المهندس خالد بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة إلى المقترحات التي أعدتها الدائرة، لحل مشكلة الازدحام المروري الناتج عن تكدس الشاحنات.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على عدد من المراسيم الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.

واطلع على جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد الخميس الموافق 8 مارس 2018، وسيناقش فيها سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى.