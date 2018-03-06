ثريا الصابري: مؤتمر "حروف ريجيو" يهدف لجذب أفضل الوسائل التعليمية للدولة

الشارقة 24 - محمود سليم:

قالت ثريا الصابري، مدير الاتصال الحكومي بمجموعة كلمات، إن مؤتمر "حروف ريجيو"، الذي تنظمه حروف التابعة لمجموعة كلمات للنشر، بالتعاون مع مركز ريجيو التعليمي في إيطاليا، يهدف إلى جذب أفضل الوسائل التعليمية المبتكرة إلى الدولة.

وأشارت الصابري في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن المؤتمر في يومه الأول لاقى قبولاً وحضوراً عند المعلمين، والمهتمين بالجانب التربوي في دولة الإمارات، للتعرف على الطرق التي يتبعها مركز ريجيو الإيطالي في تطوير منظومة التعليم.

وأضافت: "المؤتمر يُقام لأول مرة في الشارقة، ونأمل في مزيد من التعاون في السنوات القادمة مع المركز الإيطالي، للمساهمة في تعزيز مهارات الطفل".