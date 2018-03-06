"كهرباء الشارقة" تستقبل وفداً من طالبات جامعة صحار بسلطنة عمان

الشارقة 24:

استقبلت إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وفداً من طالبات كليات الهندسة الكهربائية والحاسوب بجامعة صحار التابعة لسلطنة عمان، لتدريبهن على أفضل النظم والممارسات التي تتبعها الهيئة في مجالات الطاقة، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة التي تهدف للتعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات المحلية والإقليمية والعالمية لتدريب الكوادر البشرية بالهيئة وفق أفضل المواصفات العالمية.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن استقبال وفد من طالبات كلية الهندسة والحاسوب بجامعة صحار التابعة لسلطنة عمان جاء نتيجة برامج التدريب المتقدمة في الهيئة وثقة الجامعات بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه الهيئة، بتطبيق أفضل الأنظمة في مجالات الطاقة، ويأتي في إطار التواصل المستمر بين هيئة كهرباء ومياه الشارقة ومختلف المؤسسات التعليمية المحلية والإقليمية.

وأكد أن الهيئة تدعم برامج تدريب الطلبة والطالبات وتضع جميع إمكانياتها ومشروعاتها في خدمة برامج التدريب المتخصصة للمساهمة في توفير الكفاءات والمهارات الفنية اللازمة للعمل في منطقة الخليج والعالم العربي، حيث يؤدي التدريب العملي خلال سنوات الدراسة إلى صقل شخصياتهم وتطوير مفاهيمهم ومهاراتهم.

وأضاف أن الهيئة ومن هذا المنطلق وفرت قائمة واسعة من البرامج والدورات التدريبية الخارجية والداخلية للمهندسين والفنيين من مختلف التخصصات، بالتعاون مع كبريات الشركات والهيئات ومراكز الأبحاث العالمية والمحلية ونخبة من الأساتذة المؤهلين والقادرين على نقل الخبرات التي يحتاجها العمل الهندسي الميداني والمكتبي على حد سواء، وأن هذه البرامج مستمرة طوال العام بأكاديمية "سيوا" التي دشنتها الهيئة مؤخراً.

وأوضحت المهندسة موزة الزعابي مدير إدارة كلباء أن البرنامج التدريبي للطالبات تضمن المحاور المهمة النظرية والعملية والزيارات الميدانية، وتم تقديم عرض متكامل للطالبات عن الهيئة وأنشطتها ومشروعاتها المختلفة والإدارات والأقسام التابعة لها وخطة التدريب والتأهيل الوظيفي بالهيئة، بالإضافة إلى تدريبهم ميدانياً بمحطات إنتاج وتوزيع الطاقة في مدينة كلباء وفق برنامج محدد، مما أتاح لهن الفرصة للتركيز على تعلم واكتساب المهارات الفعلية التي يحتاجها سوق العمل.

وأشادت الطالبات بمستوى التدريب المتميز بهيئة كهرباء ومياه الشارقة من خلال ما توفره من قواعد صحيحة لتنمية المهارات الوظيفية والاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الهيئة، وبالتعاون الكبير من جانب جميع الموظفين.