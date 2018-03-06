"الشارقة للوثائق والأرشيف" تحتفي بموظفيها المتميزين

الشارقة 24:

بادرت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف بتنظيم الحفل السنوي لتكريم موظفيها المتميزين تحت شعار "من الهيئة مع التحية"، وذلك بحضور سعادة صلاح سالم المحمود مدير عام الهيئة، ومدراء الإدارات، وموظفي الهيئة، وذلك بمؤسسة الشارقة للفنون.

ويهدف الحفل إلى توطيد العلاقات بين الموظفين، وتكريم أصحاب الكفاءات والمبادرات الذين أثبتوا نجاحاً لافتاً في إنجاز أعمالهم خلال العام الماضي من كافة الإدارات، والأقسام، وفرق العمل.

وثمن المحمود خلال كلمته الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للهيئة، وعناية سموه الكريمة في تمكينها من أداء دورها في مجالات التوثيق والأرشفة.

وأعرب المحمود عن اعتزاز الهيئة بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ورعايته الدائمة والمستمرة لخطط ومشاريع الهيئة، وتمكينه إياها من القيام بدورها الرائد في مجال الأرشفة على مستوى إمارة الشارقة.

كما أشاد بجهود جميع موظفي الهيئة خلال عام 2017، وبعطائهم المتواصل واللامحدود للارتقاء بالهيئة، وأكد حرص الإدارة وعملها الدائم على تقديم كل الدعم الممكن لموظفيها.

وتخلل الحفل عدداً من الفقرات الإبداعية وسط أجواء احتفالية مستوحاة من البرامج التلفزيونية، متضمنة نشرة إخبارية عن أهم إنجازات الهيئة، وفيلماً وثائقياً يستعرض عدداً من مبادرات الهيئة المميزة، وبرنامجاً ترفيهياً، بالإضافة إلى مسابقات متنوعة للموظفين.