"مالية الشارقة" تناقش القانون المالي ودوره في تعزيز التنمية

الشارقة 24:

عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة صباح اليوم الثلاثاء، الملتقى المالي الأول لعام 2018 للدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة، والذي يناقش على مدار يومان النظام المالي لحكومة الشارقة (القانون رقم 4 لسنة 2017)، واللائحة التنفيذية له، وذلك بهدف بحث سبل تطبيقه بشكل فاعل وتعزيز دوره في خدمة التنمية المستدامة بالإمارة.

ويقام الملتقى على مسرح دائرة المالية، خلال الفترة من 6 إلى 7 من مارس الجاري، بحضور الشيخ راشد القاسمي مدير إدارة الموازنة، حيث يقدم الملتقى الدكتور فلاح الحسيني مستشار الدراسات والبحوث في الدائرة، بمشاركة مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الشؤون المالية من الوحدات الحكومية المركزية واللامركزية بالشارقة.

ويتناول الملتقى أهمية هذا القانون في تحديد الإطار العام لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، وتطوير إدارة الأداء المالي في الجهات الحكومية، وتحسين كفاءة النظام المالي في تحقيق معدلات إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإمارة الشارقة، وإدارة المخاطر المالية، وتحقيق التكامل الشمولي بين إطار ومؤشرات السياسة المالية لحكومة الإمارة، بما يسهم في الوصول إلى نتائج إيجابية على المجتمع.

وقال الدكتور فلاح الحسيني مستشار الدراسات والبحوث في الدائرة: "يعد المنتدى المالي من أهم الفعاليات الدورية التي تعمل الدائرة على تنظيمها كل ثلاثة أشهر، بهدف تعزيز التواصل مع ممثلي الإدارات والأقسام المالية في مختلف الدوائر والهيئات الحكومية، لتعريفهم على أحدث الأنظمة والتطبيقات المالية، بما يسهم في مشاركتهم بتطوير العمل الحكومي، والارتقاء بالمنظومة المالية لحكومة الشارقة".

وأكد الحسيني أن قانون النظام المالي لحكومة الشارقة يشكل أساس عمل دائرة المالية المركزية، حيث يمثل الإطار العام لقواعد ومعايير الحوكمة والشفافية المتكاملة لإدارة المنظومة المالية الحكومية، وآليات تخصيص الموارد المالية المتاحة، وهو ما يمكن الدائرة، بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية في الإمارة من تعزيز كفاءة إدارة المال العام، وتوظيفه بما يحقق أهداف مسيرة التنمية والتطوير في الشارقة".

وقدم الدكتور فلاح، شرحاً حول نصوص القانون ودوره في إعداد واعتماد وتنفيذ وإدارة الموازنة العامة، وإعداد ورفع التقارير والبيانات المالية والتشغيلية عن المعاملات المالية، وإدارة واستخدام الموارد المالية والمادية المتاحة بكفاءة وبشكل اقتصادي فعّال، وفق مؤشرات ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وأوجه الرقابة المطلوبة لإدارة الموارد المالية والأصول والممتلكات الحكومية.

وعرض الحسيني التزامات الجهات الحكومية فيما يتعلق بإعداد الموازنات السنوية وفق القواعد الصادرة عن دائرة المالية المركزية، وكيفية استخدام الاعتمادات المصدقة في موازناتها، وفقاً للتشريعات المقررة، وحسب الأغراض المخصصة لها، إضافة إلى العديد من الجوانب الأخرى مثل تنمية وتنويع الإيرادات، وتطبيق القواعد والسياسات المحاسبية، وإعداد القوائم المالية وفق السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل دائرة المالية المركزية.

وشهد الملتقى اهتماماً وتفاعلاً كبيراً من قبل المشاركين في يومه الأول، الذي أشادوا بالجهود التي تبذلها دائرة المالية المركزية في تسهيل تنفيذ قانون النظام المالي لحكومة الشارقة، وشرح كافة تفاصيله ومتطلباته، لتمكين الجهات الحكومية في الإمارة من تطبيق القانون، والمساهمة في تعزيز كفاءة المنظومة المالية للإمارة وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية.