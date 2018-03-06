"هيئة مطار الشارقة" تشارك في حملة "كلنا مسؤول"

الشارقة 24:

شاركت هيئة مطار الشارقة الدولي في حملة "كلنا مسؤول"، التي أطلقتها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية منذ نهاية عام الخير 2017، لتعزيز ركائز المسؤولية المجتمعية وإتاحة الفرصة أمام أبناء المجتمع كي يسهموا في المباني الجديدة للمدينة ذات الطاقة الاستيعابية الأكبر والتي توفر البيئة التعليمية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي التزام الهيئة بالمسؤولية المجتمعية ودعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تحقق الفائدة لإمارة الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

من ناحيته أعرب سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي عن سعادته بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بهدف توفير الدعم اللازم لأفراد مجتمعنا من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشادت سعادة منى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالمشاركة المميزة لمسؤولي وموظفي هيئة مطار الشارقة الدولي بحملة كلنا مسؤول، مشيرة إلى أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعهم بالشكل السليم وتعليمهم وفق أفضل الممارسات العالمية يحتاج إدراكاً بأهمية المسؤولية المجتمعية ودورها في تحقيق ذلك ومن واجب الأفراد والمؤسسات أن يكونوا جزءاً مهماً من هذه العملية النبيلة.