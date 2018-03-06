رئيس "بلدي البطائح": توجيهات حاكم الشارقة نبراس ومنهاج عمل المجلس

الشارقة 24:

عقد مجلس بلدي البطائح أول اجتماع له، اليوم الثلاثاء، بناءً على دعوة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في المرسوم الأميري رقم 20 لسنة 2018 للدور العادي الأول من الفصل السنوي الـ 13.

بدوره، رفع سعادة محمد عبد الله راشد حليس الكتـبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الثقة الغالية التي أولاها لهم بصدور مرسوم تشكيل المجلس البلدي لمنطقة البطائح، معرباً عن شكره لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، لدعمه المستمر للمجالس البلدية والعمل البلدي في إمارة الشارقة.

أكد بن حليس: "أننا سوف نعمل وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي لا يألو جهداً في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وسوف تكون توجيهات وكلمات سموه خلال اللقاء الذي تشرفت به كل المجالس البلدية في الإمارة مع صاحب السمو بعد أداء اليمين نبراس ومنهاج عمل المجلس البلدي".

وأضاف: "سوف يعمل المجلس البلدي على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وفتح قنوات جديدة للتواصل المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع من أجل تقديم كافة الخدمات التي تحتاجها المنطقة، ضمن استراتيجية المجلس ومنظومة العمل التنفيذي مع بلدية البطائح التي جعلت من منطقة البطائح مدينة حضارية تتوافر فيها كافة مقومات الحياة العصرية، وأيضاً تشكيل اللجان الخدمية والتطويرية ولجنة المتابعة والتنسيق ولجنة الاستراتيجية ولجنة العمل المجتمعي ولجنة العمل البيئي و أيضاً عرض جدول الأعمال الذي سوف يرسم ملامح واستراتيجية عمل وأداء المجلس البلدي خلال الفترة القادمة".