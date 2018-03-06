"استشاري الشارقة" يعقد جلسته الـ 12 الخميس لمناقشة سياسة "الضواحي والقرى"

الشارقة 24:

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع جلسته الـ 12، صباح الخميس، 8 مارس 2018، في تمام الساعة الـ 9:30، وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة يناقش المجلس مشروع توصياته بشأن مناقشة سياسة دائرة الشؤون الإسلامية والوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس، بعدها يناقش المجلس سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى بحضور سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى ومعاونيهما.