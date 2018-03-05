خالد المدفع: مكرمة حاكم الشارقة تترجم رؤيته الحكيمة في إسعاد المواطنين

الشارقة 24:

قال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة قيمة المساعدة السكنية في إمارة الشارقة، تترجم رؤيته الحكيمة في إسعاد المواطنين.

وأكد المدفع، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تجسد العمل الاجتماعي الذي توليه قيادتنا الرشيدة لسعادة المواطن في دولة الإمارات.

وقال المدفع: "تعكس هذه المكرمة الدعم اللامحدود الذي يوليه حاكم الشارقة، للارتقاء بجودة حياة الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة ليكون مساهماً فاعلاً في خدمة المجتمع ودفع مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات".

ورفع المدفع، آيات الشكر والتقدير وعظيم الامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على هذه المكرمة السامية، التي تترجم الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في إسعاد المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مجددين العهد على دعم الجهود الوطنية لتعزيز رفاه المواطن كونه أساس وغاية التنمية والبناء.