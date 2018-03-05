ترفعها للمجلس بجلسته المقبلة

"لجنة استشاري الشارقة" تعد 8 توصيات حول أعمال "دائرة الشؤون الإسلامية"

  • الإثنين 05, مارس 2018 في 4:16 م
  • خلال اجتماع "لجنة التوصيات" بالمجلس الاستشاري
    خلال اجتماع "لجنة التوصيات" بالمجلس الاستشاري
أعدت "لجنة إعداد مشروع التوصيات" في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، 8 توصيات سترفعها للمجلس خلال جلسته المقبلة، حول مناقشة سياسة "دائرة الشؤون الإسلامية" بالإمارة.
الشارقة 24:
 
صاغت "لجنة إعداد مشروع التوصيات" في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها في مقر المجلس، التوصيات التي سترفعها للمجلس خلال جلسته المقبلة، حول التوصيات الخاصة بمناقشة سياسة "دائرة الشؤون الإسلامية" في الإمارة.
 
ترأس الاجتماع أيمن عثمان الباروت رئيس اللجنة، بحضور أعضائها أحمد حسين بوكلاه، و نورة بن خليف الطنيجي، ووحيدة محمد عبد العزيز ومن الأمانة العامة للمجلس، إسلام الشيوي الإعلامي بالمجلس .
 
وبحثت اللجنة مختلف المحاور التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس، خلال مناقشة سياسة الدائرة في الجلسة العامة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي، فيما صاغت 8 توصيات على ضوء مناقشة أعضاء وعضوات المجلس، واطلاعهم على ما رفعه المجلس من توصيات في ختام مناقشة المجلس للدائرة.