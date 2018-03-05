"لجنة استشاري الشارقة" تعد 8 توصيات حول أعمال "دائرة الشؤون الإسلامية"

الشارقة 24:

صاغت "لجنة إعداد مشروع التوصيات" في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها في مقر المجلس، التوصيات التي سترفعها للمجلس خلال جلسته المقبلة، حول التوصيات الخاصة بمناقشة سياسة "دائرة الشؤون الإسلامية" في الإمارة.

ترأس الاجتماع أيمن عثمان الباروت رئيس اللجنة، بحضور أعضائها أحمد حسين بوكلاه، و نورة بن خليف الطنيجي، ووحيدة محمد عبد العزيز ومن الأمانة العامة للمجلس، إسلام الشيوي الإعلامي بالمجلس .

وبحثت اللجنة مختلف المحاور التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس، خلال مناقشة سياسة الدائرة في الجلسة العامة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي، فيما صاغت 8 توصيات على ضوء مناقشة أعضاء وعضوات المجلس، واطلاعهم على ما رفعه المجلس من توصيات في ختام مناقشة المجلس للدائرة.