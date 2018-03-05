هيئة مطار الشارقة الدولي تحصل على شهادة "الآيزو" في رضا المتعاملين

الشارقة 24:

حققت هيئة مطار الشارقة الدولي إنجازاً جديداً بحصول المركز الطبي التابع لها على شهادة اعتماد رضا المتعاملين "الآيزو 10002:2014"، والمتعلقة بميثاق خدمة المتعاملين ونظام إدارة الشكاوى، وهو ما يعكس حرص الهيئة على رفع نسبة رضا المتعاملين معها، وحل شكاويهم وملاحظاتهم بأسرع وقت ممكن.

جاء الحصول على هذه الشهادة بعد أن أتم المركز الطبي التابع للهيئة جميع المراحل اللازمة لتحقيق الامتثال للمعايير المطلوبة للحصول على الاعتماد ومنح الشهادة التي تضاف إلى مجموعة من شهادات "الآيزو" التي حصلت عليها الهيئة مؤخراً في العديد من المجالات مثل أنظمة إدارة الجودة، وأمن المعلومات، وأنظمة الإدارة البيئية وغيرها.

وقال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي: "تحرص الهيئة دائماً على الارتقاء بمسيرة التميز والإبداع، وتحقيق الريادة، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن يكون التميز نهجاً أساسياً في العمل الحكومي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كواحدة من أفضل الدول في العالم".

وأعرب الشيخ فيصل القاسمي عن تقدير الهيئة للجهود المخلصة المبذولة في المركز الطبي، من قبل جميع الأطباء والممرضين، لافتاً إلى أن القائمين عليه يبذلون قصارى جهدهم من أجل سلامة المتعاملين، وتحقيق أهداف التطوير الشاملة لمطار الشارقة الدولي.

وتقيّم شهادة نظام إدارة الجودة لرضا المتعاملين "الآيزو" 10002:2014، الهياكل التنظيمية المتعلقة بتعزيز رضا المتعاملين عن طريق توفير بيئة تركز على المتعاملين، وترحب بإبداء الملاحظات والرد عليها، وتعزز قدرة المؤسسة على تحسين الخدمات المقدمة.