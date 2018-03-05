لجنة احتفالات اليوم الوطني بالشارقة تسلط الضوء على سيرة الوالد زايد

الشارقة 24:

بادرت لجنة احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني، أمس الأحد، في مسرح الجامعة القاسمية بالشارقة، بتنظيم محاضرة بعنوان "زايد.. فلسفة الحكم وعبقرية القيادة"، قدمها الباحث والمحاضر عبد اللطيف الصيادي خبير البحوث في الأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة – أبوظبي، ضمن سلسلة من المحاضرات الوطنية التي تنظمها اللجنة تزامناً مع "عام زايد"، وبهدف تعزيز الثقافة والهوية الوطنية الإماراتية.

حضر الورشة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع الجامعة القاسمية والأرشيف الوطني لوزارة شؤون الرئاسة - أبوظبي، كل من سعادة خالد جاسم المدفع رئيس لجنة احتفالات إمارة الشارقة با ليوم الوطني ، والدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، والدكتور عبد الله السويجي مدير كلية التقنية العليا للطلاب في إمارة الشارقة، ووحيدة عبد العزيز عضو في لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني.

وتناولت المحاضرة التي حضرها جمع غفير من الطلبة والمهتمين، العبقرية القيادية للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، عندما عزم على توحيد الإمارات السبع لتصبح دولة واحدة قوية لها كيانها المستقل.

وقال عبد اللطيف الصيادي: "إن إنجازات زايد الإنسانية والتنموية والسياسية هي من الحقائق المطلقة التي أصبحت عبر العقود مثالاً تقتدي به الأمم، وتزدان بها صفحات التاريخ، ما يقتضي منا تجاوز السرد الوصفي والتعداد الرقمي لتلك الإنجازات إلى إعادة قراءة ومضات من فكر هذا القائد العربي العظيم في بناء دولة وتأسيس الاتحاد، واستعراض التحديات المحلية والإقليمية والدولية التي واجهها لتحقيق حلمه بحكمة وسياسة فريدة وبصيرة ثاقبة، وشخصية قيادية فذة، وكيف استطاع التغلب على تحديات مرحلة التجذر والثبات، ثم مرحلة التحديات العالمية لتصبح دولة الإمارات في فترة زمنية قصيرة من أفضل دول العالم وأكثرها حداثة وتطوراً وازدهاراً".

وأضاف: "علينا اليوم أن نستنهض من أفعال المغفور له بإذن الله العظيمة هممنا، ومن حكمته البالغة حب وطننا، فهذه الدولة الممتدة من رؤوس الجبال بإمارة رأس الخيمة شمالاً إلى رأس غميص غرباً، إلى أم الزمول جنوباً، ما كانت لتنشأ وتأخذ مكانتها المرموقة بين دول العالم لولا ما صنعه لنا زايد من لن ينساه الدهر بإذن الله".

وتقدم سعادة خالد جاسم المدفع رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ببالغ الشكر والعرفان على دعمهم المتواصل لبرامج وفعاليات اللجنة التي تستهدف تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء والولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها.

وقال المدفع: "نهدف من خلال هذه المحاضرة، التي تنظمها اللجنة على مدار العام ضمن سلسلة المحاضرات التوعوية والتثقيفية، إلى تسليط الضوء على سيرة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طب الله ثراه"، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الوجه الحضاري لدولة الإمارات".

وأعرب رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني عن شكره لعبد اللطيف الصيادي لمحاضرته القيمة التي وصفها بالملهمة وذات قيمة وأثر كبيرين، لما قدمه من معلومات جديدة تساهم في إثراء المخزون المعرفي والثقافي، وتنقل جوانب مهمة من سيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

من جانبه، أكد الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، أهمية المحاضرة لإثراء معلومات الطلاب بسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مشيداً بجهود لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني لفعالياتها القيمة التي تساهم في تعزيز ثقافة الانتماء الوطني.

وفي ختام المحاضرة، كرم سعادة خالد المدفع رئيس لجنة احتفالات إمارة الشارقة اليوم الوطني ورشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، الباحث والمحاضر عبد اللطيف الصيادي.