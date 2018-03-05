شرطة الشارقة تستقبل وفداً من "مسرح الجريمة الاتحادية"

الشارقة 24:

انطلاقاً من التعاون القائم بين مختلف قطاعات الأجهزة الأمنية، وفي إطار تبادل الزيارات الميدانية، استقبل العقيد ناجي محمد الحمادي خبير فحص الأسلحة وآثار الآلات بقسم المختبر الجنائي بشرطة الشارقة، بحضور الملازم سالم الخيال فني أدلة جنائية، وفداً من طلبة إدارة مسرح الجريمة الاتحادية المنتسبين لدورة "التعامل مع الآثار المادية في حوادث الأسلحة النارية والسرقات"، والمنعقدة حالياً في قرية مسرح الجريمة بعجمان، يرافقهم مشرف الدورة الرقيب راشد مبارك الكتبي، وذلك في زيارة ميدانية لتبادل الخبرات، والاطلاع على التجارب، والممارسات في المجالات الفنية التخصصية بمواقعها الميدانية، والتعرف عن قرب على طبيعة الأعمال، والمهام في أقسام ووحدات الأدلة الجنائية المختلفة، لتنمية مهارات الطلبة، وتعزيز المفاهيم، والمعلومات الجنائية النظرية لديهم، وخصوصاً في مجال الأسلحة، وآثار الآلات وفق ما يتضمنه برنامج مساق الدورة.

وتم اصطحاب الطلبة لوحدة الأسلحة وآثار الآلات، حيث تلقى الطلبة محاضرات تعريفية ألقاها العقيد الحمادي، وخبير الأسلحة والآلات حسن منصور قمر، حول مفهوم ونطاق مسرح الجريمة، والواجبات في كيفية التعامل مع مسرح الجريمة، والأخطاء الشائعة التي يمارسها البعض، وأهمية المحافظة عليه في إطار الضوابط، والإجراءات القانونية، ومعرفة الأصول، والأساليب العلمية الحديثة في رفع، وتحريز الآثار المادية المتحصل عليها في أرض الحادث وفق معدات التحريز الحديثة.

وفي نهاية الزيارة عبر الوفد الزائر عن شكره، وامتنانه لقسم المختبر الجنائي، والعاملين فيه، والذي ساهم في إنجاح الزيارة، والحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات، والحقائق المهنية من ذوي الخبرات في مجال المعاينات الفنية، وسبل المحافظة على الأدلة الجنائية بمختلف أنواعها.