طارق علاي: نسعى لتقديم نسخة مميزة من منتدى الاتصال الحكومي تسهم بتطوير أداء الحكومات

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قال سعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في تصريح لـ "الشارقة 24": "سعداء اليوم بالإعلان عن تفاصيل المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته السابعة، وقد تم الكشف عن أهم الجلسات الرئيسية للمنتدى، والورش التدريبية والفعاليات المصاحبة، إضافة إلى الإعلان عن أسماء أبرز الضيوف والمتحدثين القادمين من مختلف أنحاء العالم، كما تم عرض أبرز مرافق المنتدى والتجهيزات المقدمة للمشاركين".

وأضاف علاي أنه في النسخة السابعة للمنتدى، تم اختيار موضوع الألفية الرقمية، حيث ستتم مناقشة العديد من المواضيع التي تهتم بالعالم الرقمي والثورات الصناعية الجديدة، ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تستهدف العديد من الفئات والشرائح المجتمعية، كالشباب والأطفال، إضافة إلى حضور شخصيات كبيرة على مستوى دول العالم.

وفي ختام حديثه تمنى سعادة طارق سعيد علاي التوفيق للجميع في تقديم نسخة مميزة، للخروج بتوصيات وقرارات تساعد الحكومات والعاملين في مجال الاتصال الحكومي على تطوير أدائهم، وعملهم، بما يسهم بالارتقاء بالأداء الحكومي بشكل عام.